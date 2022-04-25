Göz altı torbalarınızı kusursuz şekilde kapatan en iyi göz altı kapatıcısı tavsiyeleri

Makyaj rutininizde kapatıcı yoksa kusursuz bir makyajın en önemli adımını atlıyorsunuz. Oysaki daha aydınlık cilt görünümüne kavuşmak için tek ihtiyacınız olan şey, iyi bir kapatıcı. Tabii bu noktada "Göz altı kapatıcısı rengi nasıl seçilir?" konusuna dikkat etmelisiniz. Kapatıcı seçerken cildinizin sağlıklı görünmesi için cilt tonunuzdan bir veya iki ton daha açık bir rengi tercih edebilirsiniz. Ayrıca "En iyi göz altı kapatıcısı hangisi?" ve "Göz altı kapatıcısı en iyi nasıl uygulanır?" diye soranlar için tüm cevaplar yazımızda saklı!

1. L'Oréal Paris Infaillible Kapatıcı ile koyu halkalarınızı yok edin

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En iyi göz altı kapatıcı markası olarak oldukça sevilen L'oréal Paris; fondöten kullanmayı sevmeyenler için tüm yüze uygulanabilir özellikteki Infaillible Kapatıcısı ile 24 saat boyunca pürüzsüz cilt görünümü sağlıyor. Makyaj yapmaya yeni başlayanların "Bu göz altı kapatıcısı nasıl kullanılır?" sorularını duyar gibiyiz. Hafif yapıya ve yüksek kapatıcılığa sahip ürünün büyük bir aplikatörü bulunuyor. Bu sayede tek başına veya fondötenden sonra uygulama yapabilir, minik bir dokunuşla doğal bitiş ve yüksek kapatıcılık elde edebilirsiniz. Aynı zamanda ürününün cildi kurutmayan içeriği, her cilt tipinin kullanımına da uygun.

2. Hem besleyici hem kapatıcı: Skinfood Salmon Concealer Kapatıcı Krem

Göz altı torbalarından bir türlü kurtulmayı başaramayanlar burada mısınız? Çıktığı günden itibaren göz altı kapatıcısı kullananların beğenisini oldukça kazanan Skinfood Salmon Concealer, krem formda yapıya sahip. Ürünün içeriğindeki Norveç somonu yağı cildin dış etkenlere karşı bağışıklığını güçlendirirken aynı zamanda yaşlanmanın yol açtığı ince çizgi, kırışıklık gibi problemlerin oluşmasını da engelliyor. Hokkaido somunu özütü ise koyu renk göz altı halkalarının görünümü azaltmaya yardımcı oluyor. Göz çevresindeki renk eşitsizliklerini zengin içeriği sayesinde nötrleyerek aydınlık ve parlak görünüm sağlıyor.

3. Gün boyu kalıcı göz altı kapatıcısı isteyenlere: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Sıradaki önerimiz; on binlerce yoruma sahip, bittikçe yeniden alınan hatta fazla fazla stoklanan Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı. Markanın en iyi göz altı kapatıcısı 2021'de de en çok tercih edilen ürünler arasında yerini korudu. 12 saate kadar kalıcı olan göz altı kapatıcısı, uygulandığında günlük hayatın yorgunluğunu taşıyan koyu göz altlarınızdan âdeta eser bırakmıyor. Sünger uçlu aplikatörü ise kullanım kolaylığı sağlıyor. 10 farklı renk seçeneğine sahip kapatıcı, cilt tonunuz ne olursa olsun sizi yalnız bırakmıyor. Üstelik cilt bakımında yer verilen içeriklerle formüle edilmiş yapısı cildinizin daha sağlıklı ve parlak görünmesine yardım ediyor.

4. Doğal göz altı kapatıcısı arayanlara Essence Stay All Day 16H Kapatıcı

Gelelim, uygun fiyatlı kapatıcı isteyenleri sevindirecek ürün önerisine. Essence Stay All Day 16H Kapatıcı'yı hem makyaj öncesinde ufak lekelerinizi kapatmak hem fondöteninizin üzerine uygulayarak mükemmel bir makyaj görünümü elde etmek için kullanabilirsiniz. Bütçe dostu ürün kategorisinde yer alan kapatıcı 16 saate kadar cildinizde tam performans gösteriyor. Fiyatına göre oldukça başarılı Essence Stay All Day 16H Kapatıcı cilt tonu eşitsizliklerini de gideriyor. Ancak yoğun koyulukta göz altına sahipseniz ve yüksek kapatıcılığa ihtiyacınız varsa ürünü mutlaka fondöten ile desteklemeniz gerektiğini belirtelim.

5. Aydınlık göz altları için Note Mineral Göz Altı Kapatıcısı

Göz çevresine hem bakım yapan hem yoğun kapatıcılık veren ürün arayışındaysanız Note Mineral ile tanışmalısınız. İçeriğinde kalsiyum, çinko gibi mineralleri barındıran mercan yosunu ile formüle edilmiş yapısıyla göz altı morlukları, kırışıklıkları gibi baş edilmesi güç sorunları gidermeyi vadediyor. Bununla birlikte cildin sağlıksız ve cansız görünmesine yol açan mat görünümü ortadan kaldırarak göz altlarında aydınlık bir bitiş sağlıyor. "Note Mineral Göz Altı Kapatıcısı nasıl sürülür?" diye soracak olursanız ürünü metal uçlu aplikatörü ile uygulayıp göz altlarınıza masaj yapabilir ya da elinize bir miktar alıp göz çevrenizdeki kusurları gizleyebilirsiniz.

6. Pahalı markaların en iddialı muadili Makeup Revolution Conceal & Define Kapatıcı

Makeup Revolution Conceal & Define Kapatıcı; pahalı kapatıcıların muadili olarak parmakla gösterilen ürünlerden biri. Farklı kapatıcılar denemek isteyenlerdenseniz ürünün performansıyla sizi oldukça sevindireceğinden şüpheniz olmasın. Porselen gibi gözüken göz altlarına kim hayır diyebilir ki zaten? Koyu göz altı torbaları mutsuzluk yaratabilir. Bu yüzden Revolution Kapatıcı hem göz çevrenizdeki yorgun görünümü silmek hem kusursuz gözüken bir makyaj hem yüzünüzü boyutlandırmak için müthiş bir seçenek olabilir. Ayrıca yoğun gözenekli cilde sahipseniz gözenekleri tıkamadan pürüzsüz cilt sunan kapatıcıyı çok seversiniz.

7. Lovely Liquid Camouflage Concealer'ı makyaj çantanızdan ayıramayacaksınız

Son dönemlerin gözdesi Lovely Liquid Camouflage Concealer likit ve hafif yapısıyla kolayca dağılıyor. Yoğun makyaj yapmayı sevmeyenlerin bile bayılarak kullanacağı kapatıcı göz altınızdaki gölgeleri kapatarak sağlıklı ve bakımlı cilde kavuşmanıza yardım ediyor. Hafif ve orta arası bir kalınlıkta olduğu için ürünün gün boyu cildinizde kalmasını istiyorsanız mutlaka makyaj öncesinde göz çevrenizi iyi nemlendirmeniz ve makyaj sonrasında da ürünü pudrayla sabitlemeniz gerekiyor. Özellikle hassas ciltlerde sık görülen kızarıklıklar veya kırmızı sivilce izleri için tercih edilebilecek en iyi kapatıcı listesine girmeyi kesinlikle hak ediyor.

8. Yaz aylarında bile yüzünüzde ağırlık yapmayan Bee Beaulis Close It Likit Kapatıcı

Tam bir fiyat performans ürünü olan Beaulis Close It Likit Kapatıcı'yı kremsi yapısı sayesinde ister fırça ister nemli sünger yardımıyla kolay şekilde cildinize uygulayabilirsiniz. Her cilt tipinin gönül rahatlığıyla kullanabileceği ürün saten bitişiyle cildinizin rengiyle bütünleşiyor ve göz çevrenizdeki sizi rahatsız eden görüntüleri bir çırpıda yok ediyor. Özellikle hafif formu makyaj yapmanın en çekilmez olduğu sıcak havalarda bile cildinizde ağırlık yapmadan tüm kusurları örtmek için birebir. Hele bir de makyajınızı pembemsi allıkla tamamladığınızda bıraktığı doğal etkiye hayran kalacaksınız.

9. NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum ile cilt sorunlarınıza "Elveda" deyin

Makyaj rutininize hâlâ NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum'u eklemediniz mi? Kullanıcıları tarafından oldukça sevilen ve talep gören NYX markasının yeni üyesi olan bu kapatıcıda hayvansal kaynaklı hiçbir zararlı maddeye yer verilmediğini ve bu konuya hassasiyet gösterenlerin gönül rahatlığıyla tercih edebilecekleri bir ürün olduğunu baştan söyleyelim. Ürün, içeriğindeki tremella mantarı, yeşil çay ve cica ile 24 saat neme doymuş bir cilt vadediyor. Aynı zamanda sadece yüzünüzdeki lekeler için değil boyun bölgesi için de kullanıma oldukça uygun.

10. Sivilce ve akne sorunu yaşayanlar için Jane Iredale Disapper Concealer

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Sivilce ve aknelerinizle mücadele ediyor, onları gün boyu görmek istemiyorsanız Jane Iredale Disapper Concealer tam size göre. Deniz yosunu ve yeşil çay özleriyle zenginleştirilmiş formülü sayesinde hem cilt tonu eşitsizliklerini dengeliyor hem cilt lekelerini saklamaya yardımcı oluyor. Üstelik antialerjik özelliğe sahip kapatıcıyı alerjik reaksiyon göstermeye yatkın hassas ciltler de kullanabiliyor. Jane Iredale Disapper Concealer ile solgun ve donuk gözüken yüzünüze canlılık katabilirsiniz. "Peki, bu göz altı kapatıcısı nasıl uygulanır?" diye soruyorsanız hemen cevaplayalım. İster yalnızca sorunlu bölgelerinizde ister tüm yüzünüze eşit şekilde dağıtarak kullanabilirsiniz.