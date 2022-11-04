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Göz göre göre eriyor! İznik Gölü'ndeki çekilme korkutucu boyuta ulaştı... Tamamen gün yüzüne çıktı

04.11.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü'nde son yıllarda başta kuraklık olmak üzere çeşitli sebepler nedeniyle yaşanan çekilme giderek artıyor. Daha önce sular altında kalan Hristiyanlar için kutsal sayılan bazilika da çekilmeyle birlikte bariz şekilde gün yüzüne çıktı. Göl kenarında işletmeci olan Emre Demir, ''Bu göl biz gençlerin geleceği. Maalesef göz göre göre eriyor. Yetkililerden bu konuya bir el atmalarını bekliyoruz" dedi.

Göz göre göre eriyor! İznik Gölü'ndeki çekilme korkutucu boyuta ulaştı... Tamamen gün yüzüne çıktı

İznik Gölü'nde yaşanan çekilme nedeniyle gölün en büyük iskelesi artık tamamen toprak üstünde kaldı. 60 gündür yağmur düşmeyen göl çevresinde kuraklık had safhaya ulaştı. İznik Gölü'nde su altında bulunan tarihi bazilika çekilme sebebiyle gün yüzüne çıktı.

İznik Gölü'ndeki korkutan çekilmeye en çok olayın en yakın tanıkları olan göl çevresindeki işletmeciler üzülüyor. Gölün İznik'in geleceği olduğunu belirten Emre Demir, “Bu göl biz gençlerin geleceği. Maalesef göz göre göre eriyor. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Yetkililerden bu konuya bir el atmalarını bekliyoruz" dedi.

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BAZİLİKA HRİSTİYANLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yüzyılın keşifleri arasında gösterilen bazilika havadan fotoğraflama çalışmaları sırasında İznik Gölü’nün kıyıdan yaklaşık 20 metre açığında tespit edildi. Günümüzde “Senato Sarayı” olarak tanımlanan bu yapı, yaklaşık 30×19 metre boyutlarında, diğer bir ifade ile yaklaşık 600 metrekarelik kapalı bir alanı kaplıyor. Yapılan keşiflerde bazilika planı, kullanılan malzeme ve ölçüleri ile Roma İmparatorluğu toprakları genelinde yaygın olarak uygulanan Erken Hıristiyanlık dönemi kiliselerinden biri olduğunu gösteriyor.

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Bazilikanın yakındaki bir benzeri, İznik'te günümüze kadar ulaşabilmiş en eski kilise olarak kabul edilen Hagia Sophia (Ayasofya) Kilisesi’dir.

Aziz Neophytos adına yapılan bazilikanın, İznik Gölü’nün sularına İS 740 yılındaki depremle gömüldüğü tahmin ediliyor. Hristiyanlık kutsal kitabı İncil'in yüzlercesi toplatılarak Matta, Markos, Luka, Yuhanna isimleri ile 4 taneye düşürüldüğü ve diğerlerinin yakıldığı 1. konsilin (iznik konsili) bu bazilikada yapıldığı söyleniyor.

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(İHA)

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