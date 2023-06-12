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'Göz göre göre zulüm' Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Başına sopayla defalarca vurarak... Açıklama geldi

12.06.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Et Kombinası Müdürlüğünde hayvana yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada tepkiye yol açtı, Et ve Süt Kurumu, açıklama yaptı! Dehşete düşüren olayda; Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada görevli bir kişi, kesim öncesi huysuzlanan bir büyükbaşı bayıltmak için başına defalarca sopayla vurdu. Kombinadaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen olay tepkilere neden olurken, kurum tarafından, müfettiş görevlendirildiği, sorumluların da işten el çektirildiği açıklandı.

'Göz göre göre zulüm' Adana Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler! Başına sopayla defalarca vurarak... Açıklama geldi

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki kombinasında meydana geldi. İddiaya göre, kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine bir görevli, başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi.

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Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

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"SORUMLULAR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ"

Görüntüler tepki çekerken Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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"HAYVANA ZULÜM YAPILIYOR"

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, hayvana eziyetin İslamiyet’te yerinin olmadığını hatırlatarak, "Hayvan kesilmeden önce eziyet edilmemeli, canı yakılmamalı. Ancak burada hayvana göz göre göre zulüm yapılıyor. Bunun bizler tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye genelindeki tüm hayvanseverler şu an bu vicdansızlığa tepki gösteriyor. Biz de yarın sabah suç duyurusunda bulunacağız" dedi. (DHA)

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Adana Et ve Süt Kurumu

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