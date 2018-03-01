Göz kapağı estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler

Göz kapakları yaşlanmanın en fazla kendini gösterdiği ve en fazla dikkat çektiği yerdir. Yapısı gereği hem çok hareketli hem de çok ince derili olan göz kapaklarında cilt kırışması ilerleyen yaşlarda neredeyse kaçınılmaz olur. Göz etraflarında başlayan bütün sarkmalar, gevşemeler de göz kapaklarını etkilemektedir. Göz kapaklarında yaşlanmaya bağlı olarak, bazen de kalıtsal olarak daha genç yaşlarda ya da gözlerin fazla yorulmasına bağlı olarak torbalanma olabilir ya da bollaşabilir bu durumlar göz kapağı estetiği ile düzeltilebilir.

Alt göz kapağındaki kırışıklıklar ve sarkmalar, gözaltı torbalarıyla birleştiğinde kişiye yorgun ve çökmüş bir görüntü verir. Genelde yaşlanma belirtileri üst göz kapağında görülür. Göz kapağı üzerindeki deri fazlalığı bazen kişinin görüşünü etkilemeye kadar gidebilir. Ameliyattan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Ameliyattan önce on gün süreyle aspirin ve benzeri ilaçlar kullanılmamalı, bununla birlikte yeşil çay gibi bitkisel çayların ve E vitamininin kan sulandırıcı etkisi olduğu için, bunların da ameliyattan bir hafta önce kullanımının bırakılmasında yarar vardır. Göz tansiyonunun fazla olması, hipertansiyon, tiroit hastalıkları, göz kuruluğu gibi rahatsızlıklar göz kapağı estetiği ameliyatlarında riski arttıran durumlardır. Eğer bu kronik rahatsızlıklardan birine sahipseniz doktorunuzu bu konuda mutlaka bilgilendirmelisiniz.

Üst ve Alt Göz Kapağı Ameliyatı Nasıl Yapılır? Göz kapağı estetiği ameliyatında göz çevresinde bulunan fazla deri ve yağ dokuları çıkarılır ve göz çevresi gerginleştirilerek göz çevresinin daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanır. Göz kapağı estetiği ameliyatı botoks tedavisi ile aynı anda yapıldığı takdirde çok daha verimli sonuçlar verebilmektedir. Yalnızca üst göz kapağı estetiği yapılacaksa lokal anestezi altında işlem gerçekleştirilebilir. Üst göz kapağı ameliyatı süresi 30 ila 45 dakikadır. Çıkarılacak deri ve kas miktarına hasta otururken yapılan çizim ile karar verilir. Çoğunlukla uygun ölçülerde kapağın katlanma çizgisine gizlenerek yapılan deri ve kas çıkartılması işlemi göz kapağında yeterli gerginlik sağlar. Alt göz kapağı kirpiklerinin hemen altından yapılan kesi ile alt göz kapağı derisi kas ile beraber kaldırılır. Yağ yastıkçıklarına yapılan küçültme işlemi çok nadir gerekli olur. Genellikle yağ paketlerinin göz çukuru kenarına yayılması gözaltında oluşan çöküntünün düzeltilmesine yardımcı olur. Bu çöküntünün giderilmesinde yanak kaldırılması ve yağ yastıkçıklarının yayılması işlemi yetersiz kalırsa yağ enjeksiyonu işlemi de eklenebilir. Ben genellikle alt gözkapağı ameliyatını orta yüz germe ameliyatı ile birlikte yapmayı tercih etmekteyim. Aynı kesinden girilerek zamanla sarkmış olan orta yüz yukarı alınmakta ve böylece gözaltında, elmacık kemiklerinde oluşan boşlukların tedavisi de mümkün olmaktadır.Ameliyatın süresi yapılacak ek girişimlere göre 1.5-2.5 saat arasında değişir.

Ameliyat Öncesi Yapılması Gerekenler ve Cerrahi İşlem Ameliyat esnasında veya sonrasında kanama komplikasyonundan kaçınmak için en az 10 gün öncesinden kanın pıhtılaşmasını azaltılmalı, aspirin, e vitamini, bazı ağrı kesiciler veya bitkisel preparatların kullanımı kesilmelidir. Göz kapağı derisinin fazla gevşek olmadığı bazı olgularda göz kapağı içinden kesi yapılarak sadece yağ torbası çıkartılabilir. Ameliyat tekniği mevcut soruna ve cerrahın tercihine göre farklı teknikler kullanılabilir. Ameliyat bitiminde kesiler dikişler yardımı ile kapatılır. Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İlk 2 gün göz yorucu eylemlerde bulunulmaktan uzak durulmalıdır. Verilecek damlalar ve göz pomadı düzenli olarak kullanılmalıdır. En az 1 hafta süre ile enfeksiyon kapma riskine karşı makyaj yapılmamalıdır. Direkt güneş ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Göz kapaklarında ödem ve morluk oluşabilir. Soğuk uygulama ve yüksek yastıkta yatma önerilir. Ameliyat sonrası ciddi ağrı olmaz. Gözlerde yaşarma, yanma hissi, kuruluk olabilir. Dikişler 5 gün sonrasında tamamen alınırken bir hafta sonra hasta işine dönebilir ancak göz kapaklarındaki minimal ödemin tamamen gerilemesi 2-3haftayı bulabilir. Ameliyat izleri ilk haftalar makyajla gizlenebilir.