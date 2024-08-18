Göz kuruluğu için doktora gitti, sayılı günleri kaldığını öğrendi

Kuzey İrlanda’da yaşayan 22 yaşındaki Rachael Burns, birkaç yıldır migren ağrısı çektiğini ancak anne olduktan sonra semptomlarının kötüleştiğini fark etti. Henüz 1 yaşında kızı olan genç kadın, göz kuruluğu şikayetiyle gittiği göz randevusuna tedavi amacıyla göz damlası ve gözlük verildi. Ancak ilacın kullanılmasıyla yüzünün çarpık bir hal alacak kadar kötüleştiğini anladı. Bunun üzerine Burns, bir gözünü açamadığı için Belfast'taki Royal Victoria Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin tümörü teşhisi konulan 22 yaşındaki Burns'un yaşamak için, sadece bir yılı kaldığı öğrenildi.

‘‘BU KADAR KÖTÜ BİR HABER ALACAĞIMI BEKLEMİYORDUM’’

2024 yılının Mayıs ayında beyin tümörü teşhisi konularak acil servise sevk edilen genç kadın, "Bana, benim teşhisimle yaşayan birinin yaşam beklentisinin 12 ay olduğu söylendi ve ben zaten sekiz aydır semptomlar gösteriyordum. Bu kadar kötü bir haber alacağımı beklemiyordum. En azından bir veya iki yıl dayanabileceğimi umuyordum. Bu beni zihinsel olarak çok kötü etkiledi" diyerek duygularını ifade etti.

22 yaşındaki Rachael Burns, tümörün beyin sapında olması nedeniyle doktorların hayati tehlikeli göze almayarak ameliyatı yapamadıkları öğrenildi.

58 SEANS RADYOTERAPİ UYGULANIYOR

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, genç kadına doktorlar beynine 30, omuriliğine ise 28 seans olmak üzere toplam 58 seans radyoterapi uygulanmasını uygun gördü.

Talihsiz kadın ve ailesi GoFundMe üzerinden potansiyel olarak yaşamını uzatacak tedavinin masraflarını karşılamak için bağış toplamaya başladı. Tıbbi masrafları, seyahat masraflarını ve konaklamayı karşılanması olmak üzere 6,5 milyon TL (150.000 £) toplama hedeflerinin neredeyse yarısına ulaştılar.