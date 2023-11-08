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Gözaltına alınan Aysel Tuğluk serbest bırakıldı

08.11.2023 19:37 | Son Güncelleme:
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Hakkındaki bir dava nedeniyle yakalanarak gözaltına alınan eski milletvekili Aysel Tuğluk, serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Aysel Tuğluk serbest bırakıldı

İstanbul'da ağabeyiyle birlikte yaşadığı öğrenilen demans hastası Aysel Tuğluk, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Kasım 2023 tarihinde çıkarılan yakalama kararı nedeniyle bugün polis tarafından gözaltına alındı. Tuğluk, saat 18.00 sıralarında polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Tuğluk, savunmasını verdikten sonra serbest bırakıldı.

OLAYLARI HATIRLAMADIĞINI BELİRTTİ

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Tuğluk ifadesinde, olayı tam olarak hatırlayamadığını belirterek "Bahsi geçen örgüt mensuplarıyla selamlaştığım ve sarılarak kucaklaştığım şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum. Suçsuzum" dedi. Tuğluk'un avukatı ise müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının infaz erteleme kararını sunarak serbest bırakılmasını ve nihai olarak beraatine karar verilmesini talep etti.

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YAKINLARININ YARDIMIYLA ADLİYEDEN AYRILDI

Mahkeme heyeti, savunması alınan Aysel Tuğluk hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına karar verdi. Aysel Tuğluk, yakınlarının yardımıyla yürüyerek adliyeden ayrıldı. Tuğluk, Adil Tıp Kurumu'nun sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalamayacağı yönündeki raporunun ardından 2022 yılında tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilmişti. (DHA)

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Aysel Tuğluk

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