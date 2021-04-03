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Gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Gergerlioğlu'yla ilgili açıklama

03.04.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, dün gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğunu belirterek "Arkadaşımız burada mı kalacak yoksa cezaevine mi götürülecek, durumu hangisine elverişli, bunun bilgisini maalesef alamıyoruz." dedi.

Gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Gergerlioğlu'yla ilgili açıklama

HDP'li Toğrul, partisinden bir grup milletvekiliyle, milletvekilliği düşürülen ve dün gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun anjiyo olduğu Ankara Şehir Hastanesi önünde açıklama yaptı.

Gergerlioğlu'nun evinde kabul edilemez bir tutumla gözaltına alındığını ifade eden Toğrul, gözaltı işleminin ardından ilk olarak sağlık kontrolü yapılmak üzere Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtti.

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Gergerlioğlu'nun, strese bağlı nefes darlığı sorunu yaşamasına rağmen buradan cezaevine götürüldüğünü söyleyen Toğrul, Gergerlioğlu'nun daha sonra gece geç saatte Ankara Şehir Hastanesi'ne getirildiğini aktardı.

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Toğrul, Gergerlioğlu'nun yoğun bakımda olduğunu ifade ederek "Arkadaşımız burada mı kalacak yoksa cezaevine mi götürülecek, durumu hangisine elverişli, bunun bilgisini maalesef alamıyoruz. Ama bunu yakından takip edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar şunu bilsinler ki HDP'ye, milletvekillerine veya herhangi bir üyesine geri adım attıramayacaklar." şeklinde konuştu.

(AA)

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