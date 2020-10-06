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Gözler Elon Musk'ta: Tesla Model Y'nin cam tavanı uçtu iddiası!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Nathaniel Galicia Chien, Tesla Model Y'nin başına gelen en ilginç olaylardan birini paylaştı. Chien'in Twitter hesabındaki paylaşıma göre Tesla Model Y'nin cam tavanı otobanda yerinden fırladı. Aracın sürücüsü bu durum karşısında ise ne yapacağını şaşırdı.

Gözler Elon Musk'ta: Tesla Model Y'nin cam tavanı uçtu iddiası!

Tesla Model Y cam tavana sahip ve Tesla'nın bu zamana kadar ürettiği en dikkat çeken otomobillerden biri. Her Tesla otomobil gibi tamamen elektrikli olan Tesla Model Y, crossover segmentinde yer alıyor. Fakat haberimizin konusu Tesla Model Y'nin sunduğu özellikler değil. Konumuz, otomobilin başına gelen son zamanların en ilginç olaylarından birisi.

TESLA MODEL Y'NİN CAM TAVANI FIRLADI

The Verge'ün haberine göre Nathaniel Galicia Chien isimli bir Tesla Model Y kullanıcısı, otoyolda ilerlerken cam tavanıyla vedalaştı. Zira, otomobilin cam tavanı seyir halindeyken yerinden fırladı. Üstelik otomobil satın alınalı birkaç saat olmuştu. Bunu bir video ile Twitter hesabından paylaşan Nathaniel Galicia Chien, Elon Musk'ı etiketleyerek ''Hey Elon Musk! Tesla'nın üstü açık araba sattığını neden söylemedin? Çünkü yepyeni arabamız Model Y'nin çatısı otoyolda düştü.'' dedi. Bir nevi Elon Musk'ı tiye aldı.

''YARIM DAKİKA SONRA UÇTU''

Model Y'nin cam tavanının fırlaması hakkında açıklama yapan Nathaniel Galicia Chien, olayı ''Başta pencerenin açık olduğunu zannettim, ancak yarım dakika sonra tüm cam tavan rüzgardan uçtu'' sözleriyle anlattı. Aracın sahibi Chien'in dediklerine göre aynı gün içinde otomobil Tesla'ya iade edildi. Yaşanan olayda şans eseri kimse zarar görmedi.

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