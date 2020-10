Gözler Elon Musk'ta: Tesla Model Y'nin cam tavanı uçtu iddiası!

Tesla Model Y cam tavana sahip ve Tesla'nın bu zamana kadar ürettiği en dikkat çeken otomobillerden biri. Her Tesla otomobil gibi tamamen elektrikli olan Tesla Model Y, crossover segmentinde yer alıyor. Fakat haberimizin konusu Tesla Model Y'nin sunduğu özellikler değil. Konumuz, otomobilin başına gelen son zamanların en ilginç olaylarından birisi.

The Verge'ün haberine göre Nathaniel Galicia Chien isimli bir Tesla Model Y kullanıcısı, otoyolda ilerlerken cam tavanıyla vedalaştı. Zira, otomobilin cam tavanı seyir halindeyken yerinden fırladı. Üstelik otomobil satın alınalı birkaç saat olmuştu. Bunu bir video ile Twitter hesabından paylaşan Nathaniel Galicia Chien, Elon Musk'ı etiketleyerek ''Hey Elon Musk! Tesla'nın üstü açık araba sattığını neden söylemedin? Çünkü yepyeni arabamız Model Y'nin çatısı otoyolda düştü.'' dedi. Bir nevi Elon Musk'ı tiye aldı.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L