Gözler Erdoğan ile Mehmet Şimşek'e çevrildi: Öğretmenlere ikramiye verilecek mi? CHP'nin teklifi sonrası Bakan Tekin'den açıklama

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kaldı. Öğretmenlere 24 Kasım'da ikramiye verilip verilmeyeceği sorusu yanıtını ararken Bakan Tekin, CHP'nin çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verilmesini içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Tekin "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanıımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Tekin ayrıca öğretmen atamalarıyla ilgili de "Bütçenin Meclis'ten geçmesini bekliyoruz. Yeni atama için planlama yapılacak" diye konuştu.





