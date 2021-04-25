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Gözler kabine toplantısına çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

25.04.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 Nisan'da başlayan 2 haftalık kısmi kapanma dönemi yarın sonra ererken, vakaların istenilen seviyeye düşmemiş olması, daha sert tedbirleri de gündeme getirdi. Gözler, yarın 3 yeni bakanın ilk kez katılımıyla gerçekleşecek olan kabine toplantısına çevrilmişken, uzmanlar daha sıkı tedbirlerin gelmesi gerektiğini belirtiyor.

Gözler kabine toplantısına çevrildi! "Bayramda tam kapanma"

14 Nisan'da, Ramazan ayıyla birlikte başlayan kısmi kapanma dönemi yeni haftayla birlikte bitiyor. Yeni tedbirler konusunda ise tüm gözler pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıya kabinenin 3 yeni bakanı ise ilk kez katılmış olacak.

TABLO HALEN KÖTÜ

Son 24 saatte 281 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 905 oldu. 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi. Test sayısı 45 milyon 623 bin 978'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416, vefat sayısı 38 bin 11, ağır hasta sayısı 3 bin 511 oldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI KRİTİK SEVİYEDE

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

"BAYRAMDA TAM KAPANMA"

Vaka, ölüm ve hasta sayıları yüksek seyrederken, gözler kabine toplantısına çevrildi. Yarınki kabinede, önümüzdeki iki haftayı kapsayacak kararların alınması beklenirken, vakalardaki düşüşün ön görülenden az olması yeni tedbirlere işaret etti. Yenişafak'tan Yasemin Asan'a konuşan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini belirtirken, bayramda ise hastalığın yayılmasını engellemek için tam kapanma olması gerektiğini savundu.

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Ramazan Bayramı koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Kabine Toplantısı

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