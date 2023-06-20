Gözler o açıklamaya çevrildi! İmamoğlu: Parti hiyerarşisine aykırı hareket etmem ama...

CHP'de kurultaya gidilen süreçte genel başkanlık için en iddialı çıkışlardan birini ortaya koyduğu konuşulan İmamoğlu, parti içinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Ayrıca önümüzdeki süreçte muhalefetteki ittifakların genişlemesi yönündeki dileğini dile getiren İmamoğlu, "Devletin, milletin daha iyi bir yönetime kavuşabilmesi için başta benim partim olmak üzere tüm muhalefetin özeleştiri yapması lazım. Bizim de kendi siyasi hatalarımız var" sözleriyle de dikkat çekti.

"BUNLARI YAPTIĞIMIZ İÇİN SEÇİM KAYBEDİYORUZ"

İmamoğlu'nun CHP'deki son tartışmaları ve seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasından satır başları şöyle:

"Değişim tabii ki olmak zorunda. Yanlış yaptığımız, eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz. Artık kazanmamız lazım. Dolayısıyla bundan sonra seçim kazanma yönünde atacağımız adımlar yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak.

Biz bunun içeriğini partili arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbette gelecek. Devletin, milletin daha iyi bir yönetime kavuşabilmesi için başta benim partim olmak üzere tüm muhalefetin özeleştiri yapması lazım. Bizim de kendi siyasi hatalarımız var.

"ZAMANI GELDİĞİNDE PAYLAŞACAĞIM"

Ben hem parti kurumsallığına aykırı hem de parti hiyerarşisi içindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Ama tabii ki vatandaşımıza, milletimize, devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zamanda, en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam. Bunun zamanını, dilini merak edenler vardır. Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım. Tabii ki çok geç olmamak zorunda, doğru zamanda olmak zorunda. Çalışmalarımız sürüyor.

"İSTANBUL'U 2 KEZ KAYBEDENLERİN BUNALIMI HALA SÜRÜYOR"

Sayın Bahçeli'nin sözlerine cevap vermeyeceğim ama 2019'da İstanbul'u 2 kez kaybeden, demokrasi tokadının bunalımı hala bu seçimi kaybedenlerde sürüyor. Ben bu şehirde çok ahlaklı, kimlikli, nitelikli bir süreç yönettiğimizi biliyorum. Toplumun ve kamuoyunun saygısını da görüyorum, bu beni mutlu ediyor.

Benim önemsediğim, yüzde 60'ın üzerinde toplumun onayını almış şekilde görevine devam eden bir belediye başkanı olmak. Ne yazık ki o gün aynen bu şekilde düşünen kişilerin iptal etmesinden dolayı 3 ay eksik görev yapan bir belediye başkanıyım.

"DAHA GÜÇLÜ İTTİFAKLAR KURMALIYIZ"

Benim baştan beri çok saygı duyduğum bir ittifak süreci yaşandı. İnşallah bundan sonra muhalefetteki ittifaklar genişleyecek. Ama daha güçlü ittifakları kurma yolunda emin adımlarla yürümek zorundayız."