HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gözlerdeki farklılıklara dikkat! Kalp hastalığı hakkında uyarı veriyor

Gözlerdeki farklılıklara dikkat! Kalp hastalığı hakkında uyarı veriyor

24.11.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp hastalıkları yaşamı tehdit eden en riskli hastalıklar arasında üst sırada yer alıyor. Uzmanlar kalp hastalıklarını erken teşhis etmenin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Vücudumuzda fark etmediğimiz ufak detaylar çeşitli hastalıklar hakkında uyarıcı olabiliyor. Araştırmalara göre gözlerde bulunan 'ksantelazmalar' sağlıksız kalbi işaret ediyor olabilir.

Gözlerdeki farklılıklara dikkat! Kalp hastalığı hakkında uyarı veriyor

Göz ve göz çevresi vücudumuzda en hassas olan yerdir. Göz etrafında ortaya çıkan sert, yapışkan sarı birikintilere ksantelazma denir. Ksantelazma genellikle önemsiz görülse de yapılan araştırmalar bu durumun vücudunuzun " sağlıksız kolesterol düzeylerine " düştüğünü ve bunun da kalp hastalığının bir uyarı işareti olabileceğini bulmuşlardır

SAĞLIKSIZ KOLESTEROL DÜZEYİNİ İŞARET EDEBİLİYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-24 091727

Kalp hastalığı , genellikle "kötü" LDL kolesterol ve atardamar duvarlarınıza yerleşen diğer maddeler nedeniyle kalbinize kan akışının kısıtlanmasıdır. Bu ateroskleroz olarak bilinir ve kesin olmamakla birlikte gözlerinizin çevresinde ksantelazmaya neden olan süreçle aynı olabilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği, "Cildiniz üzerindeki sarımsı-turuncu, mumsu oluşumların" size "sağlıksız kolesterol düzeylerine sahip olduğunuzu söyleyebileceğini" açıklıyor.

KONTROL ETTİRMEK ÖNEMLİ

Ekran görüntüsü 2022-11-24 091926

Bir göz doktoru olan Doktor Nicole Bajic'e göre, sarı tortular "en sık" "üst göz kapaklarında ve göz kapaklarının buruna yakın iç kısmında" görülür. Doktorlara göre ksantelazmalara sahip olan herkes kolesterol veya kalp hastası değildir. Ancak bu durumu kontrol ettirmek önemlidir.

GEÇMİŞ ÇALIŞMALARDA DA BENZER SONUÇLAR GÖRÜLDÜ

Ekran görüntüsü 2022-11-24 091951

Kolesterol ve ksantelazmalar arasındaki bağlantı hakkındaki belirsizliğe rağmen, geçmiş araştırmalar ksantelazmalar ve kalp hastalığı arasındaki ilişkiyi desteklemiştir. British Medical Journal'da yayınlanan geçmiş bir çalışma, yamaların kalp krizini, kalp hastalığını ve hatta ölümü tahmin edebildiğini buldu.

KALP KRİZİNDEN ÖLME RİSKLERİ DAHA YÜKSEK

Ekran görüntüsü 2022-11-24 091744

70 ila 79 yaşları arasındaki sarı benekleri olan erkeklerin kalp hastalığı riskinin, olmayanlara göre yüzde 12 daha yüksek olduğunu buldu. Aynı yaştaki kadınlarda yüzde sekiz risk vardı. Şaşırtıcı bir şekilde, çalışma, ksantolazmaları olan ancak normal kolesterol seviyelerine sahip kişilerin bile kalp krizinden ölme riskinin daha yüksek olduğunu buldu.

GÖZÜNÜZÜN ÇEVRESİNE DİKKAT

Ekran görüntüsü 2022-11-24 091643

Çalışma, sarı lekelerin yüksek kolesterol belirtisi olmasa bile, yine de kalp hastalığının bir işareti olabileceğini öne sürüyor. Gözünüzün renkli kısmı olan irisinizin etrafındaki soluk beyaz bir halka da yüksek kolesterolü gösterebilir. Buna korneal ark denir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verinBu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin
İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...
Erdoğan'dan kara harekatı için çok net mesaj!Erdoğan'dan kara harekatı için çok net mesaj!
Anahtar Kelimeler:
kolesterol kalp krizi Doktor Kalp‎ Göz kalp hastalıkları belirti kontrol ldl kolesterol ksantelazma

En Çok Okunan Haberler

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

İlginizi Çekebilir

Doğal ateş düşürücü, bünyeyi taş gibi yapar!

Doğal ateş düşürücü, bünyeyi taş gibi yapar!

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.