Gözlerdeki farklılıklara dikkat! Kalp hastalığı hakkında uyarı veriyor

Göz ve göz çevresi vücudumuzda en hassas olan yerdir. Göz etrafında ortaya çıkan sert, yapışkan sarı birikintilere ksantelazma denir. Ksantelazma genellikle önemsiz görülse de yapılan araştırmalar bu durumun vücudunuzun " sağlıksız kolesterol düzeylerine " düştüğünü ve bunun da kalp hastalığının bir uyarı işareti olabileceğini bulmuşlardır

SAĞLIKSIZ KOLESTEROL DÜZEYİNİ İŞARET EDEBİLİYOR

Kalp hastalığı , genellikle "kötü" LDL kolesterol ve atardamar duvarlarınıza yerleşen diğer maddeler nedeniyle kalbinize kan akışının kısıtlanmasıdır. Bu ateroskleroz olarak bilinir ve kesin olmamakla birlikte gözlerinizin çevresinde ksantelazmaya neden olan süreçle aynı olabilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği, "Cildiniz üzerindeki sarımsı-turuncu, mumsu oluşumların" size "sağlıksız kolesterol düzeylerine sahip olduğunuzu söyleyebileceğini" açıklıyor.

KONTROL ETTİRMEK ÖNEMLİ

Bir göz doktoru olan Doktor Nicole Bajic'e göre, sarı tortular "en sık" "üst göz kapaklarında ve göz kapaklarının buruna yakın iç kısmında" görülür. Doktorlara göre ksantelazmalara sahip olan herkes kolesterol veya kalp hastası değildir. Ancak bu durumu kontrol ettirmek önemlidir.

GEÇMİŞ ÇALIŞMALARDA DA BENZER SONUÇLAR GÖRÜLDÜ

Kolesterol ve ksantelazmalar arasındaki bağlantı hakkındaki belirsizliğe rağmen, geçmiş araştırmalar ksantelazmalar ve kalp hastalığı arasındaki ilişkiyi desteklemiştir. British Medical Journal'da yayınlanan geçmiş bir çalışma, yamaların kalp krizini, kalp hastalığını ve hatta ölümü tahmin edebildiğini buldu.

KALP KRİZİNDEN ÖLME RİSKLERİ DAHA YÜKSEK

70 ila 79 yaşları arasındaki sarı benekleri olan erkeklerin kalp hastalığı riskinin, olmayanlara göre yüzde 12 daha yüksek olduğunu buldu. Aynı yaştaki kadınlarda yüzde sekiz risk vardı. Şaşırtıcı bir şekilde, çalışma, ksantolazmaları olan ancak normal kolesterol seviyelerine sahip kişilerin bile kalp krizinden ölme riskinin daha yüksek olduğunu buldu.

GÖZÜNÜZÜN ÇEVRESİNE DİKKAT

Çalışma, sarı lekelerin yüksek kolesterol belirtisi olmasa bile, yine de kalp hastalığının bir işareti olabileceğini öne sürüyor. Gözünüzün renkli kısmı olan irisinizin etrafındaki soluk beyaz bir halka da yüksek kolesterolü gösterebilir. Buna korneal ark denir.

