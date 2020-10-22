Gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek annesi tarafından terk edildi

Sevimli bebek Sasha, kayıtlara göre dünya üzerinde gözleri olmadan doğan üç bebekten biri. Bu beklenmeyen başlangıç yüzünden küçük Sasha annesi tarafından bir yetimhaneye bırakılır. Rusya’da yaşanan olayda, nadir görülen bir hastalıkla doğan bebek annesi tarafından terk edildi.

Nadir görülen bir hastalıkla doğan bebeğe bakan yetimhane hemşiresi şunları söylüyor:

“Diğer çocuklardan farkı yok, her sağlıklı bebek gibi oynuyor ve gülümsüyor. Oynamayı ve yüzmeyi seviyor. Gerçekten çok neşeli bir çocuk”

SOX2 anoftalmi sendromu olan Sasha ile aynı durumda doğan diğer çocukların başka ciddi sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Sasha’nın alnında bulunan iki kist, küçük bir operasyonla alındı. SOX2 anoftalmi sendromu her 250.000'de bir çocuğu etkiler ve gözlerin ve diğer vücut kısımlarının anormal gelişimine yol açar.

GÖRME İHTİMALİ YOK

Ne yazık ki Sasha'nın görebilmesi içinbir umut yok, ancak büyüdükçe yüzünün deforme olmamasını sağlamak için göz çukurlarına küçük göz küreleri yerleştirildi.

Kürelerin boyutunu artırmak için büyürken her altı ayda bir ameliyat olması gerekecek.

Sasha geçtiğimiz günlerde yeni ailesini buldu ve Rusya’nın başka bir şehrine taşındı. Yeni ailesi onu "tanıdık sesleri duyar duymaz ona gülümseyen huzurlu bir bebek" olarak tanımlandı.



