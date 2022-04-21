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  4. Gözlerine inanamadı! Tarla sahibi korku içinde: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey görüyorum"

Gözlerine inanamadı! Tarla sahibi korku içinde: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey görüyorum"

21.04.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te bir tarla sahibi, tarlasında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Tedirginlik duyduğunu ifade eden Sakin Kavak, "30 yıldır çiftçilik yapıyorum, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum" diye konuştu.

Gözlerine inanamadı! Tarla sahibi korku içinde: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey görüyorum"

Siirt'te yarım dönülük bir tarlada dev obruk oluştu. Tarla sahibi obruğu görünce şok geçirdi. Tarlada çalışamadıklarını söyleyen tarla sahibi Sakin Kavak, devletten yardım istedi.

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Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde 19 dönümlük tarlada yaklaşık 500 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun kendilerini tedirgin ettiğini belirten çiftçilerden Sakin Kavak, 30 yıldır çiftçilik yaptığını, şimdiye kadar böyle bir olaya ilk defa şahit olduğunu dile getirdi.

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Sabah tarlaya geldiğinde oluşan obruğu gördüğünde şoke olduğunu söyleyen Kavak, “Tarlaya gelince baktım su doluydu. 30 yıldır çiftçilik yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tarlaya gelince şaşırdım. Kardeşlerim gelip baktı onlar da şaşırdı. Biz, devletten yardım istiyoruz. Şimdi tarla zamanıdır, tarlada da çalışamıyoruz, ne yapacağımızı da bilmiyoruz” dedi. (İHA)

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