Gözlük kullananların koronaya yakalanma şansı 3 kat daha az!

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, şimdiye dek 111.9 milyon kişiye bulaşan hastalığın yayılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor.

Virüsün bulaşmasını önlemek için en önemli yöntemler maske kullanmak ve sosyal mesafe olsa da, farklı kriterlerle ilgili yeni veriler de ortaya çıkıyor.

SAATTE 23 KEZ DOKUNULUYOR

Hindistan’da yapılan bir araştırma, gözlük kullanan kişilerin koronavirüsten korunmada daha ‘avantajlı’ olduğunu ortaya koydu. Amit Kumar Saxena ve ekibinin yürüttüğü çalışmaya göre, gözlük kullanan kişilerin koronavirüse yakalanma oranı üç kat daha az.

Ellerin virüsün bulaşmasında en kritik uzuvlardan biri olduğunu savunan araştırma, bir insanın saatte ortalama 23 kez suratına dokunduğunu, gözlük kullanan kişilerde ise bu sayının üç olduğunu vurguladı.

MASKE AĞIZ VE YÜZÜ KORUYOR

Saxena, “Virüsle temas yüze, buruna, ağıza ve gözlere dokunarak gerçekleşebiliyor. Maske doğru kullanıldığında burun ve ağıza dokunma büyük ölçüde azalıyor. Ancak maske gözleri korumada bir etken değil. Gözlere dokunmak ya da ovuşturmak, virüs için direkt bir yol oluşturuyor. Gözlük kullanan kişiler gözlerine daha az temas ettiği için, kullanmayan kişilere oranla koronavirüse yakalanma şansı üç kat daha az. Gözlüklerin koruyucu rolü istatistiksel olarak anlamlı” dedi.

