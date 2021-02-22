HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gözlük kullananların koronaya yakalanma şansı 3 kat daha az!

Gözlük kullananların koronaya yakalanma şansı 3 kat daha az!

22.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gözlük kullananların koronaya yakalanma şansı 3 kat daha az!

Hindistan'da yapılan bir araştırma, gözlük kullanımının koronavirüsten korunmada etkisini mercek altına aldı. Buna göre gözlük kullanan kişiler gözlerine daha az temas ettiği için, virüse yakalanma oranı gözlük kullanmayanlara göre üç kat daha az.

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, şimdiye dek 111.9 milyon kişiye bulaşan hastalığın yayılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor.

Virüsün bulaşmasını önlemek için en önemli yöntemler maske kullanmak ve sosyal mesafe olsa da, farklı kriterlerle ilgili yeni veriler de ortaya çıkıyor.

SAATTE 23 KEZ DOKUNULUYOR

Hindistan’da yapılan bir araştırma, gözlük kullanan kişilerin koronavirüsten korunmada daha ‘avantajlı’ olduğunu ortaya koydu. Amit Kumar Saxena ve ekibinin yürüttüğü çalışmaya göre, gözlük kullanan kişilerin koronavirüse yakalanma oranı üç kat daha az.

Ellerin virüsün bulaşmasında en kritik uzuvlardan biri olduğunu savunan araştırma, bir insanın saatte ortalama 23 kez suratına dokunduğunu, gözlük kullanan kişilerde ise bu sayının üç olduğunu vurguladı.

MASKE AĞIZ VE YÜZÜ KORUYOR

Saxena, “Virüsle temas yüze, buruna, ağıza ve gözlere dokunarak gerçekleşebiliyor. Maske doğru kullanıldığında burun ve ağıza dokunma büyük ölçüde azalıyor. Ancak maske gözleri korumada bir etken değil. Gözlere dokunmak ya da ovuşturmak, virüs için direkt bir yol oluşturuyor. Gözlük kullanan kişiler gözlerine daha az temas ettiği için, kullanmayan kişilere oranla koronavirüse yakalanma şansı üç kat daha az. Gözlüklerin koruyucu rolü istatistiksel olarak anlamlı” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Ayakkabıyı iki kez yuttu, ameliyata alındı!Ayakkabıyı iki kez yuttu, ameliyata alındı!
Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?

En Çok Okunan Haberler

Deniz kıyıya atıyor, onlar toplayıp satıyor

Deniz kıyıya atıyor, onlar toplayıp satıyor

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

PKK katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

PKK katliamından kurtulan askerin anlattıkları kan dondurdu

700 yıllık kale miras kaldı

700 yıllık kale miras kaldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Yüzlerce kişiye umut olacak: 'Durmuş' kalpten nakil

Yüzlerce kişiye umut olacak: 'Durmuş' kalpten nakil

ABD’de 139 yıllık ev 800 metre uzağa taşındı

ABD’de 139 yıllık ev 800 metre uzağa taşındı

Milyonlarca kişiyi etkileyen kesinti yörüngeden görüntülendi

Milyonlarca kişiyi etkilenmişti!

Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: Tam 145 helikopter!

Yunanistan ve ABD'den ortak tatbikat: Tam 145 helikopter!

ABD'de 104 yaşına giren Kovid-19 hastasına doğum günü sürprizi

104 yaşına giren Korona hastasına doğum günü sürprizi

ABD’de dev timsahın yuttuğu ayakkabı bin bir zorlukla çıkarıldı

Ayakkabıyı iki kez yuttu, ameliyata alındı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.