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Gözümüz bir yerden ısırıyor: Redmi Note 11'in yeni görüntüleri yayınlandı!

21.10.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, Redmi Note 11 serisinin tanıtım tarihini 28 Ekim olarak duyurmuştu. Şirket, Redmi Note 11'in özelliklerini açıklamadı, ancak telefonun yeni görüntülerini paylaştı. Yeni görüntüler, bizlere düz kenarlı iPhone 12'nin tasarım dilini hatırlatıyor.

Gözümüz bir yerden ısırıyor: Redmi Note 11'in yeni görüntüleri yayınlandı!

Xiaomi Redmi Note 11 için hazırlıkların başladığını artık resmi olarak biliyoruz. Çünkü Xiaomi'nin alt markası Redmi, yeni akıllı telefon serisinin tanıtımı için dün resmi hesabından tarih paylaşmıştı. 28 Ekim'i işaret eden Redmi, akıllı telefon için birkaç görüntü de yayınlamıştı. Şirket şimdi ise Redmi Note 11'e dair yeni görüntüler paylaştı.

İŞTE REDMi NOTE 11'İN GÖRÜNTÜLERİ

Redmi Note 11 paylaşımı, akıllı telefonun düz kenarlara sahip olduğunu gösteriyor. Ancak düz kenarlar, bize bir yerlerden tanıdık geliyor. Bu, bizlere Apple'ın iPhone 12 ailesinde kullandığı tasarımı anımsatıyor.

Redmi Note 11

Dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yaptığı görülen telefon, son zamanlarda çıkan çoğu telefonda olduğu gibi delikli ekran tasarımını benimsiyor.

Redmi Note 11 geliyor! Tarih verildiRedmi Note 11 geliyor! Tarih verildi

Redmi, Note 11'in 8.34 mm kalınlığında olduğunu söylüyor ancak telefonun boyutları ve ağırlığı hakkında başka bir bilgi vermiyor.

REDMi NOTE 11'İN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Redmi Note 11'in özellikleri arasında ise MediaTek Dimensity 920 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve 5.000 mAh batarya olacağı iddia ediliyor.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro için ilk bilgiler ortaya çıktıXiaomi Redmi Note 11 Pro için ilk bilgiler ortaya çıktı

Tüm bu donanım özelliklerinin telefonda bulunup bulunmadığını 28 Ekim'deki etkinlikte öğrenebileceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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