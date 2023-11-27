Gözüne uyku girmeyen ayılar Uludağ'da dehşet saçtı! Karınları doyurunca anca yatıştılar

Türdeşleri derin kış uykusundayken onların gözüne uyku girmedi, kar yağarken Sarıalan yerleşim yerine gelip yiyecek aramaya koyuldular. Ancak ormanda yiyecek bulamayınca gözlerine günübirlikçileri kestirdiler.
Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılardan bazıları kış uykusunu unuttu. Uludağ Sarıalan’da bulunan 3 ayı ailesinin gözünü uyku tutmadı.
Ormandan Sarıalan’daki yerleşim bölgesine gelen ayı ailesi yiyecek aradı. Anne ayı, ailesiyle beraber yiyecek bulamayınca, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.
Öte yandan, ayıların yemek aradığını gören restoran sahipleri hayvanları ekmeklerle besledi. Karnı doyan ayıların sakin tavırları dikkat çekerken, kendilerine verilen ekmekleri ise afiyetle yediler.
(İHA)