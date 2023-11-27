HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Gözüne uyku girmeyen ayılar Uludağ'da dehşet saçtı! Karınları doyurunca anca yatıştılar

Gözüne uyku girmeyen ayılar Uludağ'da dehşet saçtı! Karınları doyurunca anca yatıştılar

27.11.2023 12:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'da bazı ayıları uyku tutmadı, karınları da açtı. Haliyle yerleşim yerine kadar inip yiyecek aradılar. Ayıları gören günübirlikçiler önce görüntü almaya başladı ama az sonra olacaklardan habersizlerdi. Anne ayı hamlesini yaptığında kamera hala kayıttaydı... Ayılar karınlarını doyurduğunda ise yatıştı.

Türdeşleri derin kış uykusundayken onların gözüne uyku girmedi, kar yağarken Sarıalan yerleşim yerine gelip yiyecek aramaya koyuldular. Ancak ormanda yiyecek bulamayınca gözlerine günübirlikçileri kestirdiler.

e933d014-495e-48c2-a5e3-3be232ecf104

3 AİLE KIŞ UYKUSUNA YATMADI

Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılardan bazıları kış uykusunu unuttu. Uludağ Sarıalan’da bulunan 3 ayı ailesinin gözünü uyku tutmadı.

81185a5b-911a-4054-9113-15b07dd38a00

Ormandan Sarıalan’daki yerleşim bölgesine gelen ayı ailesi yiyecek aradı. Anne ayı, ailesiyle beraber yiyecek bulamayınca, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

a86c5e0d-7d3a-4957-b424-3d388f178ec9

EKMEKLE DOYUNCA YATIŞTILAR

Öte yandan, ayıların yemek aradığını gören restoran sahipleri hayvanları ekmeklerle besledi. Karnı doyan ayıların sakin tavırları dikkat çekerken, kendilerine verilen ekmekleri ise afiyetle yediler.

a84d57d1-df21-4ae6-85a9-3c67d8eac074

ef30b23b-f6ac-441d-be22-19cf4e459257

13c40f50-62eb-4650-b491-af351a76168e

30dea2f5-170d-48f0-a1a2-2d1c272ccbb3

39fd4b97-6e1d-44bd-93b8-f33f6e6cb319

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya tarafından arananlar listesine alındıRusya tarafından arananlar listesine alındı
Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!
Bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklamaBu kış nasıl geçecek? Meteoroloji'den önemli açıklama
Anahtar Kelimeler:
ayı kış uykusu
En Çok Okunan Haberler
Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Not kağıdına karşılık Seçil Erzan'a milyon dolarları vermişler!

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Dilan Polat'ın intihar telefonu önlemleri artırdı! Kantinden aldığı her şey...

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Gürültü katliamı: Av tüfeğiyle aynı aileden 5 kişiyi öldürmüştü! Her şey o ifade sonrası başlamış

Sosyal medyada dikkat çeken detay! AK Partili o iki isim...

Sosyal medyada dikkat çeken detay! AK Partili o iki isim...

Öfkeli kadın dehşet saçtı: 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Öfkeli kadın dehşet saçtı: 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Paylaşım gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Paylaşım gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

İtalya'ya kaçan rahip 18 yaşındaki kızla evlendi

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Su geçirmiyor, her adımda konfor sunuyor, kullanıcılarının gözdesi!

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.