Gözünü kırpmadan öldürmüştü! Çelik yelekle getirdiler

Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Onur Bektaş, evinin önünde pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve kalbinden, karından ve kolundan vurulduğu öğrenilen Onur Bektaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen A.B. ve A.K. olay yerinden araçla kaçtı. Mahalle sakinleri öldürülen Onur Bektaş'ın askerden yeni geldiğini ve evinin önündeyken pompalı tüfekle 3 el ateş edilmesi sonucu vurulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KENDİMİ KAYBEDEREK ATEŞ ETTİM"

Samsun'da askerden gelen Onur Bektaş’ı (22), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürdüğü iddiasıyla aranan 2 şüpheliden A.K. (29), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete azmettirdiği öne sürülen diğer şüphelinin arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri ve çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen şüpheli A.K.'nİn polis sorgusunda “Kavga ettik ve bir anda kendimi kaybederek ateş ettim" dediği belirtildi.