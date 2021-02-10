Gözünüz arkada kalmayacak... 3 farklı yöntemle çiçek sulamanın püf noktaları

Tatile çıkarken arkada bıraktığınız çiçeklerinizin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Siz uzaktayken aklınızın bitkilerinizde kalmaması için çeşitli yöntemler bulduk.

BEBEK BEZİ YÖNTEMİ

Bebek bezi

Toprak

Makas

Bir bebek bezini suyla ıslatın. Bir makas yardımıyla bezi ortasından kesin.

İçindeki emici jelleri bir kaseye aktarın. Üzerine bitki toprağını ilave edin. İyice karıştırın. Ve toprağı saksıya koyun. Çiçeğinizi toprağa koyun ve yerleşmesini sağlayın. Son olarak yaprakları ve toprağı sulayın. Bu yöntem sayesinde toprağınız bir süre nemli kalacaktır.

SERA YÖNTEMİ

Bu yöntem için hiçbir şekilde duvar veya çatı inşa etmenize gerek yok, bitkilerinizden uzaktayken oldukça basit ve uzun ömürlü harika bir çözüm. Bitkilerinizin yapraklarını mahvetmekten kaçınmak için Dört tahta kazık ve şeffaf plastik torbaya (bitkinin üzerine sığacak kadar büyük) ihtiyacınız var.

Dört tahta kazığı alın ve saksının her bir köşesine koyun. Bu, seranın plastik torba çadırının tabanı olacak, böylece plastik yaprakların etrafına sarılmayacak. Bitkinizi her zaman yaptığınız gibi sulayın. Bitkinizi dolaylı güneş ışığında bırakın çünkü doğrudan güneş ışığı plastik poşeti çok fazla ısıtacak ve büyük olasılıkla bitkinizi öldürecektir.