Gözünüz arkada kalmayacak... 3 farklı yöntemle çiçek sulamanın püf noktaları

Tatile çıkarken arkada bıraktığınız çiçeklerinizin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Siz uzaktayken aklınızın bitkilerinizde kalmaması için çeşitli yöntemler bulduk.
Bebek bezi
Toprak
Makas
Bir bebek bezini suyla ıslatın. Bir makas yardımıyla bezi ortasından kesin.
İçindeki emici jelleri bir kaseye aktarın. Üzerine bitki toprağını ilave edin. İyice karıştırın. Ve toprağı saksıya koyun. Çiçeğinizi toprağa koyun ve yerleşmesini sağlayın. Son olarak yaprakları ve toprağı sulayın. Bu yöntem sayesinde toprağınız bir süre nemli kalacaktır.
Bu yöntem için hiçbir şekilde duvar veya çatı inşa etmenize gerek yok, bitkilerinizden uzaktayken oldukça basit ve uzun ömürlü harika bir çözüm. Bitkilerinizin yapraklarını mahvetmekten kaçınmak için Dört tahta kazık ve şeffaf plastik torbaya (bitkinin üzerine sığacak kadar büyük) ihtiyacınız var.
Dört tahta kazığı alın ve saksının her bir köşesine koyun. Bu, seranın plastik torba çadırının tabanı olacak, böylece plastik yaprakların etrafına sarılmayacak. Bitkinizi her zaman yaptığınız gibi sulayın. Bitkinizi dolaylı güneş ışığında bırakın çünkü doğrudan güneş ışığı plastik poşeti çok fazla ısıtacak ve büyük olasılıkla bitkinizi öldürecektir.
Tüm bitkinizi saracak büyük bir plastik torba bulun. Bitkinizi plastik torbanın içine sarın, kazıkların yaprakların torbaya değmeyecek kadar iyi yerleştirildiğinden emin olun. Yapraklar torbaya hafifçe temas ederse sorun değil. Küçük sera, buharlaşırken suyu tutacak ve su damlacıkları bitkiye geri düşecektir.
Bitkinizi basit bir pamuk ipi kullanarak bir su sistemine bağlayabilirsiniz. Pamuk ipi aldığınızdan emin olun çünkü bu, bitkilerin toprağına kolayca geçecek en emici malzemedir. İpin bir ucunu bitkilerin her birinin toprağının birkaç santim altına itin, ardından her ipi toprakla örtün. İpin diğer ucunu su dolu bir vazoya veya kovaya bırakın. Bu şekilde toprak nemli kalacaktır.
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