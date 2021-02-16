Gözünüzde büyümesin! İşte sadece 2 dakikada yapılan topuz modeli

Kadınlar sadece özel davetlere, partilere katılırken değil, evde otururken aynaya baktıklarında bile bakımlı ve güzel görünmek ister. Özenle şekillendirilmiş saçlar da şık ve alımlı bir duruşun kilit noktası! Saç şekillendirme söz konusu olduğundaysa tercih edilen modele göre asil, havalı veya gösterişli gibi birçok farklı izlenim uyandırabilen topuz saç modelleri ön plana çıkar.

Saçınızı her gün öylesine salık bırakmak yerine farklı modelleri denemek itiyorsanız işte size pratik ve güzel saç modelleri:

YARIM TOPUZ MODELİ

Evde çok rahat ve kolay biçimde yapabileceğiniz bu model ile çok modern ve hoş bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Klasik modellerin dışında olduğu için de farklı bir görüntü yakalayacaksınız. Yapılışı şu şekilde:

Saçınızı üstten bir tutam ayırın.

Ayırdığınız tutamı başta atkuyruğu şeklinde toplayın.

Atkuyruğunu kendi etrafında döndürüp topuz haline getirin.

Perçemleriniz varsa bir kaç tutamını serbest bırakabilirsiniz.

ATKUYRUĞU İLE BİTEN BALIKSIRTI MODELİ

Bu saç modeli, balıksırtı örgüye değişiklik katıyor. Yapılışı ise şu şekilde: