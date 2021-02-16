Gözünüzde büyümesin! İşte sadece 2 dakikada yapılan topuz modeli

Kadınlar sadece özel davetlere, partilere katılırken değil, evde otururken aynaya baktıklarında bile bakımlı ve güzel görünmek ister. Özenle şekillendirilmiş saçlar da şık ve alımlı bir duruşun kilit noktası! Saç şekillendirme söz konusu olduğundaysa tercih edilen modele göre asil, havalı veya gösterişli gibi birçok farklı izlenim uyandırabilen topuz saç modelleri ön plana çıkar.
Saçınızı her gün öylesine salık bırakmak yerine farklı modelleri denemek itiyorsanız işte size pratik ve güzel saç modelleri:
Evde çok rahat ve kolay biçimde yapabileceğiniz bu model ile çok modern ve hoş bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Klasik modellerin dışında olduğu için de farklı bir görüntü yakalayacaksınız. Yapılışı şu şekilde:
Saçınızı üstten bir tutam ayırın.
Ayırdığınız tutamı başta atkuyruğu şeklinde toplayın.
Atkuyruğunu kendi etrafında döndürüp topuz haline getirin.
Perçemleriniz varsa bir kaç tutamını serbest bırakabilirsiniz.
Bu saç modeli, balıksırtı örgüye değişiklik katıyor. Yapılışı ise şu şekilde:
Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın.
Ayırdığınız kısımları iki yandan balıksırtı örün.
Balıksırtı örgünüzü tamamlamayın ve kalan uçları atkuyruğu şeklinde toplayın.
Atkuyruğuna taktığınız tokaların etrafına ince birer tutam saçınızı dolayıp tel toka ile sabitleyin. Tel tokayı atkuyruğunun altından takın.
Bu tarz her kadının bildiği ve çok kullandığı bir model. Fakat bu modeli daha güzel göstermek için birkaç küçük tüyo var. İşte o tüyolar:
İstediğiniz yükseklikte bir atkuyruğu yapın.
Atkuyruğunun uçlarına saç maşası ile biraz dalga katın. Fakat bunlar doğal su dalgası şeklinde olsun.
Atkuyruğunun aralarına birkaç krepe atın. Bu işlem at kuyruğunun daha hacimli görünmesini sağlar.
Özel günlerinizde ve şık görünmek istediğinizde topuz modellerine yöneliyor olabilirsiniz. Kuaföre gitmek yerine çok kolay yapılan ve özel günlere oldukça uyum sağlayan bu modeli yapabilirsiniz. Modelin yapılışı şöyle:
Saçınızı atkuyruğu yapmakla başlayın.
Saçınıza bir topuz tokası takın.
Atkuyruğunuz ile topuz tokasını gizleyin.
Farklı modellerde yaptığınız saçlarınıza değişik renklerde bandanalar takarak fark yaratabilirsiniz. Bandana taktığınızda saç modeliniz küçük bir dokunuşla çok daha güzel bir görüntüye ulaşmış olacak. İster örgünüze ister atkuyruğunuza takın. Bandanalar neredeyse her modele uyum sağlıyor. Onlar sıradan bir modeli çok daha güzel gösterebilir. Bandanayı şu şekilde kullanabilirsiniz:
Saçınızı atkuyruğu şeklinde toplayın. Tokanızın etrafına istediğiniz renkte bir bandana bağlayın.
Topuz yaptığınız saçınızın etrafına bir bandana bağlayın. İsterseniz bandananın uçlarını kurdele yapabilirsiniz.
Örgü yaparken ise saçınızı ayırdığınız üç tutamdan birisi bandana olsun. Bandana ile birlikte saçınızı örün.
Özellikle sıcakların rahatsız ettiği yaz aylarında, örgülü topuz modelleri sadece özel gecelerde değil gün içinde de kadınlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bu topuzları çok rahat şekilde okulda, evde ya da ofiste de kullanabilirsiniz. Hatta sağlam bir örgüyle plajın yıldızı olmanız bile mümkün. Saçınızı önler ince, arkalar kalın olmak üzere 4 parçaya ayırın ve her bir parçayı örün. Arkadaki kalın örgüleri dağınık tutamlar halinde birleştirin. Görüntüyü pekiştirmek için örgüleri biraz gevşetin. En uçtan başlayarak örgü tutamlarını halkalar halinde yukarı çıkarın. Ardından önden gelen ince örgüleri de arkada sararak büyüttüğünüz topuza alttan tutturun. Olabildiğince gizlediğiniz tokalarla saçınızı sabitleyin. Doğal görüntünüzü bozmamak için ağır şekillendirici saç spreyleri yerine deniz tuzu spreylerinden de kullanabilirsiniz.
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