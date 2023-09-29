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Gözyaşları içinde evlerinin yıkımını izlediler! 'Krediyle aldık, borcunu ödüyorduk'

29.09.2023 20:53 | Son Güncelleme:
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Malatya’da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören evleri yıkılan Koç ailesi hüzün yaşadı. Kredi çekip aldıkları evleri, gözlerinin önünde hayalleri ile birlikte yok oldu. Patlayıcı ile yıkılan bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

Gözyaşları içinde evlerinin yıkımını izlediler! 'Krediyle aldık, borcunu ödüyorduk'

6 Şubat depreminde ağır hasar alan illerden biri olan Malatya’da yüksek katlı binaların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi'ndeki binaların yıkımı patlayıcı kullanılarak sürüyor. Bugün de Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı Eryaman Süreyc Konutları’nın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım öncesi polis ekipleri bölgeye çıkan tüm yolları kapatırken, alınan önlemlerin ardından geri sayım ile birlikte 13 katlı bina patlayıcı yardımı ile saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

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224 kilo patlayıcının kullanıldığı patlatmayı canlı canlı izleyen bina sakinleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Site sakinlerinden Esma Koç, henüz bir yıl oturmadan depremde ağır hasar alan evlerinin yıkımını çocukları ile birlikte gözyaşları ile izleyenlerden biriydi.

"KREDİYLE ALDIK DAHA BORCUNU ÖDÜYORDUK"

Güvenilir olduğu için Bostanbaşı’ndan ev aldıklarını ifade eden Koç, “Daha oturalı bir yıl oldu. Krediyle aldık, daha borcunu ödüyorduk. Dört yıl teslim edilmesini bekledik, bir yıldır oturuyorduk evimiz yıkıldı. Daha borcu duruyordu. DASK ile borcu kapandı ama bütün hayallerimiz gitti. Hakkımızı helal etmiyoruz. Kayınbabamızın evinde kalıyoruz 7 aydır. Burası güvenilir diye ev aldık. Müteahhit eşimin arkadaşıydı. Evimizi sağlam yapsa böyle olmazdı. Emeklerimiz çöp oldu.” diye konuştu.

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"İNSANIN HEM EVİ HEM MEMLEKETİ YIKILMIŞ"

Uzun süre ağlayarak yıkımı izleyen Ceren Koç’ta “İnsanın hem evi hem de memleketi yıkılmış. Herkes ne hissetiyse ben de aynı şeyleri hissetim” diyerek duygularını paylaştı.

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(İHA)

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deprem Kahramanmaraş yıkım

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