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GPT-4o nedir, GPT-4o nasıl kullanılır? GPT-4o ücretsiz mi?

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.05.2024 22:48
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Teknolojinin ilerlemesi ve internetin her geçen gün günlük hayata biraz daha fazla girmesi ile günlük konuşma diline de birçok yeni ve teknolojik kavramlar, terimler girmiştir. Bunlardan biri de son zamanlarda en çok duyulanı ve konuşulanı GPT ifadesi olmuştur. GPT-4o ise yeni bir büyük dil modelinin adıdır. Peki, GPT-4o nasıl kullanılır? GPT-4o ücretsiz mi?

GPT-4o nedir, GPT-4o nasıl kullanılır? GPT-4o ücretsiz mi?

İçindekiler

  • GPT-4o nedir?
  • GPT-4o nasıl kullanılır?
  • GPT-4o ücretsiz mi?

Orijinal dili olan İngilizce bir ifadenin baş harflerinden oluşturulan kısaltma GPT, Generative Pretrained Transformer’in kısaltılmış hâlidir. Doğal dil işleme alanında yer alan ve kullanılan bir yapay zekâ modelidir. GPT önceden eğitilmiş bir modeldir ve gün geçtikçe geliştirilmekte, yeni modelleri oluşturulmaktadır.

GPT-4o nedir?

En kısa tanımı ile GPT-4o yeni ve büyük bir dil modelinin adıdır. Bu model, hem uygulamalar üzerinden telefon ile hem de masaüstü bilgisayarlardan da kullanılabilen ChatGPT sohbet aracına güç vermektedir. Bu botun yetenekleri geliştirilen bu modelden gelmektedir.

OpenAI GPT-4o, yapay zeka sohbet robotu olarak da ifade edilen ChatGPT’nin geliştiricisi olan OpenAI tarafından yeni sürüm olarak tanıtılmıştır. GPT-4o OpenAI'ın ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni amiral gemisi modelidir. Çeşitli özellikleri ile sunulmuş ve kullanılmaya başlanan bir yapay zeka teknolojisi olan GPT-4o'nun sonundaki "o" harfi “omni” anlamına gelmektedir.

Yapay zekanın geliştirilmiş modellerinden biri olarak tanımlanabilen GPT-4o simultane çeviri yapabilme özeliğine de sahip özel bir üst modeldir. Farklı dilleri canlı olarak ve anında çevirebilir. Ayrıca metinler ve görseller arasında da çeşitli etkileşimler oluşturabilir.

GPT-4o, bütün giriş ve çıkışları bir tek sinir ağı üzerinden işleyebilme özelliğine de sahiptir. Daha önceki modellerinde 3 farklı sinir ağı gerekliyken bu versiyonda tek bir ağ yeterli hâle gelmiştir.

GPT-4o nasıl kullanılır?

ChatGPT sisteminin üst modellerinden olan GPT-4o önceki sürümü olan GPT 3.5’ten farklı ve üstün özelliklere sahiptir. Önceki modelinden 2 kat kadar daha hızlıdır ve daha iyi performans gösterdiği açıklanmıştır.

Ses, metin ve görüntü bu versiyonda çok daha kolay ve hızlı anlaşılmakta ve bunlara göre önceki versiyondan çok daha hızlı içerik üretilebilmektedir. Ücretsiz olarak sunulan ve tanıtılan GPT-4o, yerleşik ve çok modelli bir yapay zeka modeli olarak piyasaya sürülmüştür.

GPT-4o ücretsiz mi?

OpenAI'dan Mira Murati'nin paylaştığı bilgiye göre, GPT-4o'nun tüm kullanıcılar için ücretsiz olacağı belirtilmektedir. Ücretli kullanıcıların ise 5 katı kapasite limitine sahip olacakları ifade edilmektedir.

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