GRAFİKLİ - DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Ölüm yağdıran helikopterlerin komutanı Ünsal Coşkun

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Coşkun, olay tarihinde tuğgeneral rütbesinde Kara Havacılık Okul Komutanı olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi ise Genelkurmay'dan çekilen darbe mesajlarında yazıldığı gibi kendisini Kara Havacılık Komutanı ilan etti ve Akıncı Üssü'ne gidene kadar darbeci helikopterleri yöneten kişi oldu.

Darbeci helikopter pilotlarının komutanı olan ve 28 kişinin şehit olmasından, 276 vatandaşın da yaralanmasından sorumlu tutulan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun da bu isimler arasında yer alıyor.

İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ölüm saçan helikopterlerin komutanı olan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun, mahkemenin verdiği 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının ardından cezasını çekiyor.

Planlamaların yapıldığı toplantıların bazıları Kara Havacılık Komutanlığının Güvercinlik'teki yerleşkesinde, bazıları da Ankara Yenimahalle'de şüphelilerden birine ait evde gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantılardan bazılarına Coşkun'un yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden olan eski yarbaylar Halil Gül, Mehmet Şahin ve Özcan Karacan ile darbe girişiminde kullanılan ve ölüm saçan helikopter pilotları da katıldı.

Toplantılarda, Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı ve MİT Başkanının alıkonulması ve darbenin önündeki en büyük engellerin etkisiz hale getirilmesi planlandı. Ayrıca darbe girişimine katılacak olan personelin 15 Temmuz'da kışlada olmasını sağlamak için nöbet değişimleri yapıldı.

Söz konusu planlamaların başında da dönemin Kara Havacılık Komutanı olan Ünsal Coşkun vardı.

- 28 şehit, 276 yaralı

Coşkun, olay günü, "sıkıyönetim" başlıklı darbe mesajları henüz Kara Havacılık Komutanlığına gelmeden dönemin Kara Havacılık Komutanı olan Tümgeneral Hakan Atınç'ın derdest edilmesini sağladı ve darbe girişiminin başlamasının ardından emrindeki helikopterlere kalkış emri verdi.