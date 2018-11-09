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GRAFİKLİ - Edirne'de düzensiz göçe geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Edirne'de bu yılın 10 ayında 59 bin 675 düzensiz göçmen yakalandı - Yıl sonuna kadar rakamın 70 bini geçmesi bekleniyor

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Edirne'de bu yılın 10 ayında 60 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı.

Ülkesindeki iç savaştan kaçan veya ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkesini terk eden yüz binlerce kişi, kara ya da deniz yolunu kullanarak, Avrupa hayaline ulaşmaya çalışıyor. Aralarında bebeklerin, çocukların dahi olduğu yüz binlerce "umut yolcusu", tehlikelerle dolu kaçak yolculuk için her yolu deniyor.

Bazı düzensiz göçmenler insan kaçakçıları aracılığıyla Avrupa'ya ulaşırken, bazıları kara ve deniz hududunda güvenlik güçlerine yakalanıyor.

Düzensiz göçmenlerin vazgeçilmez rotalarından birisi de Avrupa Birliği üyesi iki ülkeye sınırı olan Edirne.

Edirne'de her yıl, hem Bulgaristan hem de Yunanistan'a illegal yollardan geçmeye çalışan binlerce düzensiz göçmen yakalanıyor.

Kentte bu yılın 10 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 59 bin 675 olarak kaydedildi. Yıl sonuna kadar sayının 70 bini geçmesi bekleniyor.

YılYakalanan düzensiz göçmen 2015 21 bin 953 2016 29 bin 670 2017 47 bin 731 2018 (On aylık veri) 59 bin 675Yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruklarına bakıldığında, Pakistan, Suriye, Irak ve Afganistanlılar ilk sıralarda yer alıyor. Yakalama zamanlarına bakıldığında ise ağustos, eylül, ekim ayları arasında yükselen grafik, kış mevsiminde az da olsa düşüyor.

- Yakalanan göçmenlere ne oluyor?

Kolluk kuvvetlerinin sınır ve şehir içi takiplerinde yakaladığı düzensiz göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi'ne getiriliyor. Bu yılın 10 ayında Türkiye genelinde yakalanan 222 bin 920 düzensiz göçmenin büyük bölümüne Edirne İl Göç İdaresince işlem yapılması, bölgedeki hareketliliğe de işaret ediyor.

İl Göç İdaresi'ne getirilen göçmenler, kimlik tespiti ve idari işlemler sonrasında kalacağı odaya götürülüyor. 3 öğün yemek, barınma ve bakım işlemlerinin yapıldığı düzensiz göçmenler, ülkelerine gönüllü olarak gidecekleri güne kadar İl Göç İdaresi'nde misafir ediliyor.

Daha sonra ülkesine gideceği ulaşım aracının bileti alınarak, düzensiz göçmenin ülkesine gönderilmesi sağlanıyor.

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düzensiz göçmen Edirne Yakalama

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