GRAFİKLİ - Türk sporunun çehresi değişecek

Protokolün amacının, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, gençlik ve spor alanındaki hizmet ve faaliyetlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millȋ Eğitim Bakanlığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi olarak ifade edildi.

GSB ve MEB, faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli mevzuat çalışmalarını hayata geçirerek protokole işlerlik kazandıracak.

Belirlenecek illerde spor kampüsleri açılarak öğrencilerin sporla erken yaşta tanışmaları sağlanacak.

Her iki bakanlığa ait okul, kurum ve spor tesislerinin, resmi spor yarışmaları, gençlik etkinlikleri ve antrenman amaçlı çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, sportif etkinliklerle tören ve kutlamalar için ücretsiz olarak kullanıma açılmasının yanı sıra okullarda genç ofisleri kurularak spor faaliyetleri güçlendirilecek.

Temel Spor Eğitimi Programı hazırlanarak, okul öncesi, temel eğitim ve özel eğitim okullarının ders programlarına eklenecek.

Protokolle, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi yürütülecek.

Okullarda, halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde ve diğer tesislerde uygun görülecek mekan ve zamanlarda eğitim, kurs, seminer, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif etkinliklerin iş birliği içinde yapılması sağlanacak.