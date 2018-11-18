Sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği tarafından da benimsenerek bir BM girişimi halini alan Mİ, Müslüman ülkeler ile Batılı toplumlar arasında karşılıklı şüphe, korku ve kutuplaşma ortamının, çeşitli aşırı unsurlarca istismar edilmesini önlemeyi amaçlıyor.

Mİ, İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun teklifi üzerine, o dönemde Başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zapatero tarafından 2005 yılında başlatılmıştı.

- Erdoğan ve Zapatero tarafından 2005'de başlatılmıştı

Çavuşoğlu, medeniyetler ve kültürler arası diyaloğu dini boyutuyla beraber canlandırmak ve aşırı akımların önünü kesmek için kurulan ittifakın yeniden canlandırılması için söz konusu forum kapsamında ABD'de temaslarda bulunacak.

- Kültürler arasında karşılıklı saygı

İttifak, ilk aşamada uluslararası istikrarı tehdit edebilecek dereceye yaklaşan bu durumun daha da kötüleşmesini ancak kapsamlı bir koalisyonun önleyebileceği anlayışından hareket etmiş ve kültürler arasında karşılıklı saygı yoluyla bu eğilime karşı koymayı hedeflemişti.

Girişim, tüm toplumların kalkınma, güvenlik, çevre ve refah konularında birbirlerine bağımlı oldukları konusunu esas alarak, ön yargı, yanlış algılama ve kutuplaşmayla başa çıkmak amacıyla ortak siyasi bir irade oluşturma noktasından yola çıkmıştı.

Başlatıldığı günden bu yana artan bir görünürlük kazanan girişim, dünyanın farklı coğrafyalarında kabul gören bir proje konumuna geldi.

BM çatısı altında kurulan Mİ Dostlar Grubu’nun ülke ve uluslararası kurumlardan oluşan üye sayısı, Mayıs 2017 itibariyle 146’ya yükselmiş durumda.

Girişime ilişkin eş güdümü sağlamak ve ittifakın idari işlerini yürütmek üzere BM bünyesinde New York’ta bir Sekretarya bulunuyor. Sekretarya, uluslararası planda ittifakın tanıtımını yapıyor ve Mİ’nin dört sacayağı olan medya, gençlik, göç ve eğitim alanlarında somut projeler yürütüyor.