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Graves hastalığı nedir, neden olur? Graves hastalığı belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
14.01.2024 16:59 | Son Güncelleme:
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Graves hastalığı tiroid bezinin aşırı aktif olmasına neden olan otoimmün bir bozukluktur. Bu hastalık genellikle genç yetişkinlerde ve kadınlarda daha sık görülür. Graves hastalığında tiroid hormonlarının aşırı üretilmesine bağlı olarak bir dizi semptom ortaya çıkar. Graves hastalığı sadece fiziksel sağlığı etkilemek ile de kalmaz, aynı zamanda hastaların günlük yaşamında da önemli değişikliklere neden olabilir. Peki, Graves hastalığı nedir ve neden olur, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Graves hastalığı nedir, neden olur? Graves hastalığı belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Graves hastalığı nedir?
  • Graves hastalığı belirtileri nelerdir?
  • Graves hastalığı nasıl tedavi edilir?
  • Graves hastalığı tehlikeli mi?

Graves hastalığı sadece bireyin sağlığını değil, aynı zamanda yaşam tarzını ve günlük aktivitelerini de etkileyebilen bir durumdur. Bununla birlikte hastalıkla ilgili farkındalığın artırılması, erken teşhis ve etkili tedaviyle birlikte hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik bir adım olabilir. Bu hastalıkla mücadele eden bireyler düzenli tıbbi takip, destek grupları ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ile birlikte yaşam sürmeyi öğrenebilir ve bu süreçte toplumun anlayışını artırabilirler.

Graves hastalığı nedir?

Tiroid bezi, boynun ön kısmında bulunan ve tiroid hormonları üreten bir bezdir. Tiroid hormonları vücudun birçok işlevini düzenler, bunlara metabolizma, büyüme ve gelişme, kalp atış hızı ve vücut ısısı dahildir. Graves hastalığı da tiroid bezinin aşırı çalışmasına neden olan bir otoimmün hastalıktır. "Graves hastalığı neden olur?" sorusuna ise şu yanıtı verebiliriz:

Graves hastalığında bağışıklık sistemi tiroid bezine saldırır. Bu durum sonucunda da tiroid bezinin aşırı miktarda tiroid hormonu üretmesine neden olan antikorlar üretir. Bu hipertiroidizme yani tiroid hormonlarının normalden daha fazla üretildiği bir duruma yol açar. Graves hastalığı kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve genellikle 30 ila 50 yaş arasındaki kişileri etkiler.

Graves hastalığı belirtileri nelerdir?

Hastalığın en belirgin belirtilerinden biri, tiroid bezinin aşırı aktivitesi nedeni ile ortaya çıkan hipermetabolizma sonucu kilo kaybıdır. Ayrıca sürekli yorgunluk, huzursuzluk, aşırı terleme, titreme, hızlı kalp atışı ve sinirlilik gibi belirtiler ile kendini gösterir. Bu semptomlar hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Ayrıca günlük aktiviteleri de zorlaştırabilir. Graves hastalığı belirtileri arasında ise şunlar yer alır:

  • Çarpıntı
  • Yüksek tansiyon
  • Terleme
  • Sinirlilik
  • Huzursuzluk
  • Sıcak ve nemli deri
  • Sıcağa tahammül edememe durumu, tahammülsüzlük
  • Kilo kaybı (İştahın iyi olmasına rağmen zayıflama)
  • Yorgunluk
  • Kas güçsüzlüğü
  • Kas krampları
  • Ellerde titreme
  • Göz bulguları (Göz kapaklarının içeri çekilmesi, göz kapaklarının şişmesi, çift görme ve göz kuruluğu)

Graves hastalığı nasıl tedavi edilir?

Graves hastalığı tedavisi tiroid hormonlarının düzenlenmesini ve tiroidin aşırı aktivitesinin kontrol altına alınmasını hedefler. Graves hastalığı tedavisi yöntemleri şu şekildedir:

  • Tiroid bezinin aşırı çalışmasını engellemek için antitiroid ilaçlar kullanılır.
  • Radyoaktif iyot tedavisi, tiroid hücrelerini hedef alarak ve onları tahrip ederek tiroid bezinin aşırı aktivitesini kontrol etmeyi amaçlar. Bu tedavi genel olarak antitiroid ilaçlara yanıt vermeyen veya ilaç kullanımına uyum sağlamakta zorlanan hastalarda tercih edilebilir.
  • Graves hastalığı tedavisinde bir diğer seçenek de tiroid bezinin kısmen veya tamamen çıkarılmasıdır.
  • Semptomları hafifletmek için beta bloker adı verilen ilaçlar kullanılabilir.

Graves hastalığı tedavisi seçimi hastanın genel sağlığı, semptomların şiddeti, yaş ve hastanın tercihleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Graves hastalığı tedavisi genellikle bir endokrinolog veya tiroid uzmanı tarafından yönetilir.

Graves hastalığı tehlikeli mi?

Graves hastalığı tedavi edilmez ise tehlikeli olabilir. Tedavi edilmemiş Graves hastalığı yaşamı tehdit eden şu komplikasyonlara yol açabilir:

  • Tiroid fırtınası
  • Kalp hastalığı
  • Osteoporoz
  • Göz sorunları

Graves hastalığı olan kişilerin, tedavi planlarını takip ederek ve doktorlarının talimatlarını izleyerek bu komplikasyonların riskini azaltmaları önemlidir.

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