Graves hastalığı nedir, neden olur? Graves hastalığı belirtileri ve tedavisi

Graves hastalığı sadece bireyin sağlığını değil, aynı zamanda yaşam tarzını ve günlük aktivitelerini de etkileyebilen bir durumdur. Bununla birlikte hastalıkla ilgili farkındalığın artırılması, erken teşhis ve etkili tedaviyle birlikte hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik bir adım olabilir. Bu hastalıkla mücadele eden bireyler düzenli tıbbi takip, destek grupları ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ile birlikte yaşam sürmeyi öğrenebilir ve bu süreçte toplumun anlayışını artırabilirler.
Tiroid bezi, boynun ön kısmında bulunan ve tiroid hormonları üreten bir bezdir. Tiroid hormonları vücudun birçok işlevini düzenler, bunlara metabolizma, büyüme ve gelişme, kalp atış hızı ve vücut ısısı dahildir. Graves hastalığı da tiroid bezinin aşırı çalışmasına neden olan bir otoimmün hastalıktır. "Graves hastalığı neden olur?" sorusuna ise şu yanıtı verebiliriz:
Graves hastalığında bağışıklık sistemi tiroid bezine saldırır. Bu durum sonucunda da tiroid bezinin aşırı miktarda tiroid hormonu üretmesine neden olan antikorlar üretir. Bu hipertiroidizme yani tiroid hormonlarının normalden daha fazla üretildiği bir duruma yol açar. Graves hastalığı kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve genellikle 30 ila 50 yaş arasındaki kişileri etkiler.
Hastalığın en belirgin belirtilerinden biri, tiroid bezinin aşırı aktivitesi nedeni ile ortaya çıkan hipermetabolizma sonucu kilo kaybıdır. Ayrıca sürekli yorgunluk, huzursuzluk, aşırı terleme, titreme, hızlı kalp atışı ve sinirlilik gibi belirtiler ile kendini gösterir. Bu semptomlar hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Ayrıca günlük aktiviteleri de zorlaştırabilir. Graves hastalığı belirtileri arasında ise şunlar yer alır:
Graves hastalığı tedavisi tiroid hormonlarının düzenlenmesini ve tiroidin aşırı aktivitesinin kontrol altına alınmasını hedefler. Graves hastalığı tedavisi yöntemleri şu şekildedir:
Graves hastalığı tedavisi seçimi hastanın genel sağlığı, semptomların şiddeti, yaş ve hastanın tercihleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Graves hastalığı tedavisi genellikle bir endokrinolog veya tiroid uzmanı tarafından yönetilir.
Graves hastalığı tedavi edilmez ise tehlikeli olabilir. Tedavi edilmemiş Graves hastalığı yaşamı tehdit eden şu komplikasyonlara yol açabilir:
Graves hastalığı olan kişilerin, tedavi planlarını takip ederek ve doktorlarının talimatlarını izleyerek bu komplikasyonların riskini azaltmaları önemlidir.