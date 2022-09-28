Green Card başvuru ücreti var mı? Green Card ile Amerika göçmen vizesine başvurmak için ücret ödenir mi?

Yeşil Kart ya da Green Card "Daimi İkametgâh Kartı" olarak geçer. Bu kart ile Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde bir Amerika vatandaşının sahip olduğu tüm haklara sahip olunur. Kart sahibi olan her kişi "Yasal Daimi İkamet Sahibi" olarak isimlendirilir. Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında Green Card alan her kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve ikamet etme hakkı kazanır. Kartın yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece kartının geçerlilik süresi ömür boyu olabilir.

Ancak bu kartı alabilmek için bazı kurallar vardır. On sekiz yaşını doldurmuş olmak, pasaport sahibi olmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin men ettiği ülkeler dışında bir ülkeden katılmak gerekir.

Green Card başvuru ücreti var mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği ve online olarak yayınlanan piyango aracılığı ile Yeşil Kart alınabilir. Bu başvuru için herhangi bir ücret ödenme zorunluluğu bulunmaz.

Başvuru için Yeşil Kart'ın resmi internet sitesinden başvuru yapılmalıdır. İngilizce bilme şartı başvuru için zorunlu değildir. Ancak site üzerinden işlem yapabilmek için belli bir seviyede İngilizce bilmek gereklidir. İnternet üzerinden yapılan çekiliş her yıl ekim ayının ilk haftası içinde yapılır. Kasım ayının ilk haftası ise sona erer. Yapılan çekilişin sonuçları her yıl mayıs ayının ilk haftası açıklanır. Çekilişin sonucunda Yeşil Kart almaya hak kazanıldıysa yurt dışına gitme aşamasında ücretlendirmeler olur.

Green Card ile Amerika göçmen vizesine nasıl başvuru yapılır?

Amerika göçmen vize işlemleri Ankara'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinde yapılır. Green Card ile de Amerika göçmen vizesine başvuru yapmak mümkündür. Göçmen vizesi almak isteyen kişilerde başka bir ülkenin vatandaşı ise Amerikan vatandaşlığı için hak kazanmış olma şartı aranır. Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu tarafından onaylanmış olan bir başvurunun gerekliliği vardır.

Bu noktada Green Card hakkı kazanmış olmak Amerika göçmen vizesine başvuru yapma hakkı da verir. Gerekli koşullar sağlandığında başvuru yapılabilir. İşlemler için Green Kart, Pasaport, kimlik vbç belgeler istenir.



