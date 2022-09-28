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Green Card çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunda mıyım? Green Card ömür boyu geçerli mi?

26.09.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl belli zamanlarda Green Card piyangosu düzenlenir. Bu çekilişin ardından Green Card sahibi olan kişiler Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve yaşama hakkı elde ederler. Kart beş yıl boyunca geçerliliğini korur. Kart sahipleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama zorunluluğu yoktur.

Green Card çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunda mıyım? Green Card ömür boyu geçerli mi?

Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenen çekiliş sonucunda Green Card sahibi olabilmek mümkündür. Ancak diğer adı ile Yeşil Kart sahibi olabilmek için bazı koşullar yerine getirilmelidir. Öncelikle 18 yaşını doldurmuş olma gerekliliği vardır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin men ettiği ülkeler dışında bir ülkeden başvuru yapılmalıdır. Her başvuru yapacak olan kişi pasaporta sahip olmalıdır.

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Green Card çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunda mıyım?

Çekiliş sonucu Green Card sahibi olan kişilerin Amerika'da yaşama zorunlulukları yoktur. Yalnızca önceden belirlenen süre içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve yaşama imkânı kazanırlar. Peki, Green Card ömür boyu geçerli mi?

Bir Green Card sahibi kartın getirdiği tüm yükümlülüklere uygun davranırsa kartı ömür boyu geçerli olur. En az beş yıl boyunca kart yükümlülüklerine yerine getirerek yaşayan bir kişi daha sonrasında ABD vatandaşlığına başvurabilir. ABD'de ömür boyu çalışabilir ve yaşayabilir.

Green Card hangi durumda iptal olur?

Bir kişi Yeşil Kart alma hakkına sahip olduktan sonra kartın getirdiği yükümlülükleri yerine getirmelidir. Aksi takdirde kartı iptal edilir. Uyulmaması hâlinde kartın iptaline sebep olacak bazı yükümlülükler şu şekildedir:

  • Green Card'ı bir kimlik gibi sürekli olarak yanında bulundurmak.
  • ABD'de bölgesel, federal ya da eyaletler kapsamında yürürlükte olan her kanuna uymak.
  • Olası bir savaş hâlinde ABD ordusu tarafından çağırılabilmek için askerlik hizmetine kayıt yaptırmak (18 – 25 yaş arası erkekler için zorunludur)
  • Ülkenin gelir vergisini ödemek.
  • ABD sınırları dışında bir yıldan fazla bir süre için gidilmesi hâlinde haber verilmesi ve yeniden giriş için başvuruda bulunulması.
Green Card çıkma ihtimali nedir? Green Card çıkma olasılığı, yüzdesi kaç?Green Card çıkma ihtimali nedir? Green Card çıkma olasılığı, yüzdesi kaç?

Green Card ile Amerika'ya gidenler ne iş yapar?

Amerika'ya Green Kart ayrıcalığı ile giden kişiler her türlü işte çalışabilirler. İsteyen kişiler okula da gidebilir. Kendi işlerini ya da eğitimlerini devam ettirmek konusunda ülke kuralları dışında bir sınırlama ya da kural yoktur. Peki, Green Card çıktıktan sonra ne kadar sürede Amerika'ya gidilir?

Kart alma hakkına sahip olunduğu andan itibaren altı ay içinde en az bir kere ABD'ye giriş yapılması gerekmektedir. Eğer kişi bu hakkını hiçbir şekilde kullanmazsa Green Card hakkı iptal edilir.

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