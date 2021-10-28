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Gri kategorideki teröristi "UÇBEY" yakaladı

28.10.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Artuklu ilçesi kırsalında 23 Ekim’de etkisiz hale getirilen 2 terörist, Emniyet Genel Müdürlüğünce üretilen ve ilk defa sahada kullanılan "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA ile kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı sonrası etkisiz hale getirildi.

Gri kategorideki teröristi "UÇBEY" yakaladı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince, Artuklu kırsalında, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmiş ve operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde "gri kategori"de bulunan Ruken kod adlı Songül Özgün olduğu belirlenmişti.

Operasyon ayrıca bir ilke de sahne oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen "UÇBEY" isimli yerli ve milli VTOL İHA, bölgede ilk kez bu operasyon sırasında kullanıldı.

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Kara unsurlarına anlık havadan görüntü aktarımı yapan UÇBEY sayesinde, anlık görüntüleri alan özel harekat unsurları, çatışmaya girdikleri teröristleri etkisiz hale getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve ilk defa sahada kullanılan UÇBEY’in, bulunduğu alandan dikey kalkış yaptığı, yatay uçuş yapma özelliği sayesinde her türlü arazide rahat hareket etme avantajı sağlıyor.

UÇBEY VTOL BULUT ALTI İHA

Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen UÇBEY bulut altı insansız hava aracı (BİHA) dikey iniş kalkış (VTOL) özelliği ile esnek biçimde kullanılabiliyor. 3,5 metre kanat açıklığına ve 22 kg kalkış ağırlığına sahip olan UÇBEY BİHA taşıdığı ISR gimbal sistemiyle keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılabiliyor. Elektrik motorları ile 3 saat havada kalabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Mardin
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