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  4. Gribal enfeksiyon belirtileri görülüyorsa dikkat! Kendimizi nasıl koruyacağız?

Gribal enfeksiyon belirtileri görülüyorsa dikkat! Kendimizi nasıl koruyacağız?

10.12.2020 11:39 | Son Güncelleme:
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Gribal enfeksiyon belirtileri görülüyorsa dikkat! Kendimizi nasıl koruyacağız?

Covid-19 pandemisi ile ilgili savaşın devam ettiği şu günlerde gribal enfeksiyon belirtileri bulunan kişilerin Covid-19'a yakalanmış olma riskini de göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu süreçte sağlıklı kalmanın önemine değindi. Covid – 19 ve gribal enfeksiyon semptomlarının birbirine benzediğine dikkat çeken uzmanlar, tüketilecek gıdaların lifli, protein oranı yüksek, mineral ve antioksidan bakımından zengin olmasının önemine vurgu yaptı.

Covid – 19 belirtileri ve salgına karşı yapılması gerekenlere ilişkin önerilerde bulunan Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

GRİBAL ENFEKSİYONA DİKKAT EDİLMELİ

Covid-19 ve grip hastalığının semptomları birbirine benzediğine dikkat çeken Dr. Ayhan Levent, sözlerine şöyle devam etti:

“Kişide gribal enfeksiyon belirtileri varsa Covid-19 olma riski akılda tutulmalı, yakın çevreye bulaştırmama adına izole kalınmalıdır. Bu sayede çalışma arkadaşları ve beraber yaşanılan kişiler korunmuş olur. Evde izolasyonda mümkünse tek başına bir odaya vakit geçirip, kullanacağı lavabonun ayrılması ve bulundukları odanın uygun şekilde sıkça havalandırılması gerekir. Test yapılana kadar hastalık şüphesi olan kişiler odadan maskesiz çıkmamalı. Sağlık Bakanlığı’nın önerisine göre; ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, baş ağrısı, ishal, tat ve koku almada azalma belirtilerinden en az 2 tanesi varsa kişiye Covid-19 tanısına yönelik test yapılabilir. Bu şikayetleri olan kişiler vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna gitmeli”

VİRÜSE KARŞI HAFTADA 2 GÜN BALIK TÜKETİLEBİLİR

Koronavirüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmadığını hatırlatan Levent, “Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlandı. Tüketilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşıyor. Sebze ve meyve alımı ön planda tutulmalı, haftada 2 gün balık, mümkünse her gün yumurta, peynir ve kuru baklagil tüketilmeli. Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı kullanılmasını öneriyoruz” dedi.

TETKİK YAPILMADAN TAKVİYE KULLLANILMAMALI

Tetkik yapılmadan ek takviye edici vitamin ve mineral alınmaması gerektiğini vurgulayan Dahiliye Uzmanı Dr. Ayhan Levent, “Son 6 ay içinde yapılan kan tetkikleri yoksa aile hekiminden veya dahiliye hekiminden kan tahlili istenip mineral veya vitamin eksikliği olması durumunda uygun doz ve sürede vitamin ve mineral takviyesi hekim tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.


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