HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gribe özel kendi tarifini yaptı: Grip macunu

Gribe özel kendi tarifini yaptı: Grip macunu

09.12.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde son günlerde artan ve okulların kapanmasına neden olan grip vakalarına Adana’da bir aktar “çörek otu, zencefil, zerdaçal, karabiber, harnup tozu ve bal” kullanarak yaptığı ’grip macunuyla’ çözüm üretti.

Gribe özel kendi tarifini yaptı: Grip macunu

Korona virüsün tedbirleri çerçevesinde kullanılan maske ve mesafenin bırakılmasıyla grip vakaları bu sene arttı. Kış mevsimine geçişle birlikte grip vakalarında yaşanan artışın yanı sıra bazı kişiler hastalığı daha ağır geçirmeye başladı. Türkiye’de bazı ilkokullar bu nedenle birkaç gün tatil edilmek zorunda kaldı. Grip vakalarının artması üzerine vatandaşlar normal ilaçların yanı sıra doğal ilaçlarda aramaya başladı.

GRİP MACUNU ÜRETİYOR!

Adana’da aktar Halit Asrağ gribin etkisini azaltan boğaz ağrısını gideren, nefes açan doğal ilaç yaparak gribe karşı çözüm üretti. Asrağ’, çörekotu, zencefil, zerdaçal, karabiber, harnup tozu ve bal ile yaptığı ve adına “grip macunu” dediği doğal ilacı önce kendisi ve ailesine kullandırıp daha sonrada satışa çıkardı.

d91600f5-5ff7-4eed-b610-09f135645767

Yaptıkları doğal grip macununu sattıklarını ve müşterilerinin de çok memnun kaldığını belirten aktar Halit Asrağ,"Karışımı önce kendimizi için yaptım. Baktım etkili oluyor dükkanıma da koyarak satmaya başladım. Bu karışım grip, bronşit ve öksürüğe çok iyi geliyor. Biz bu işin içindeyiz, zaten hazırladığımız karışımı kendimiz de kullanıyoruz.

2b0405e9-5454-461c-bbbd-58dc53796d49

Bu karışımı yediğiniz zaman boğazınızda bir rahatlama olur ve nefesinizi açar. Artık insanlar bitkiye yöneliyor. Günde 100-200 adet arası satıyoruz, bu ürünü alan tekrar gelip alıyor” dedi. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ufacık bir kıymık nedeniyle hayatını kaybediyorduUfacık bir kıymık nedeniyle hayatını kaybediyordu
Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktıDünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı
"Kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" deyip çağrı yaptı "Kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" deyip çağrı yaptı
Anahtar Kelimeler:
grip

En Çok Okunan Haberler

'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...'

'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...'

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

Böyle uyanıyorsanız durum ciddi! Karaciğeriniz uyarı veriyor

Böyle uyanıyorsanız durum ciddi! Karaciğeriniz uyarı veriyor

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.