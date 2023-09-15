HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GRİP AŞISI SORGULAMA EKRANI E- NABIZ: Grip aşısı fiyatı ne kadar, kimlere yapılacak? Enabiz.gov.tr aşı sorgulama

GRİP AŞISI SORGULAMA EKRANI E- NABIZ: Grip aşısı fiyatı ne kadar, kimlere yapılacak? Enabiz.gov.tr aşı sorgulama

15.09.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grip aşısı sorgulama ekranı ve fiyatı Eylül ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada ''Grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor'' ifadelerini kullanmıştı. Peki, Grip aşısı fiyatı ne kadar, kimlere yapılacak? İşte, enabiz.gov.tr grip aşısı sorgulama ekranı

GRİP AŞISI SORGULAMA EKRANI E- NABIZ: Grip aşısı fiyatı ne kadar, kimlere yapılacak? Enabiz.gov.tr aşı sorgulama

Grip aşısı randevu alma ekranı ve fiyatı ile ilgili internette araştırma yapılıyor. Grip salgının görülmeye başladığı sonbahar aylarında birçok kişi önelm almak için konuya dair yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulaması başladı. İşte enabiz.gov.tr grip aşısı sorgulama ekranı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması...

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Grip aşısı ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için 15 Eylül'den itibaren uygulamanın başlayacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamasına göre grip aşısı uygulaması bugün itibarıyla başladı.

BAKAN KOCA'DAN GRİP AŞISI AÇIKLAMASI

Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor.

Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir.

Grip, özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım.

Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."

E-NABIZ GRİP AŞISI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısı fiyatı 245 TL'dir.

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 25.05.2011 tarihinde "Grip Aşıları" başlıklı yayımlanan duyuru şu şekilde:

"Kurumumuz tarafından grip aşıları; tüm risk gruplarına uygulanmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan ve bu durumlarını belgelendiren kişilere, aşı için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmemektedir.

Bu kişiler dışında yer alan erişkin ve çocuklarda ise; astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları, kalp, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar, Diabet (Tip 1 ve 2) gibi kronik Metabolik hastalıklar, diyaliz tedavisi görenlerde olduğu gibi kronik böbrek hastalıkları, anemi, talasemi gibi bazı kan hastalıkları, organ nakli ve benzeri durumlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış ve bu amaçla ilaç kullanan hastalar, uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan 6 ay 18 yaş arasında olan çocuk ve adolesanlarda bu hastalıkların bir veya birkaçının bulunması halinde; yalnızca bu durumlarını belirten sağlık raporunun ibraz edilmesi yeterlidir. Bu hastalara grip aşıları ilaç katkı payı alınmaksızın yılda bir defaya mahsus olmak üzere, tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumumuzca karşılanmaktadır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Operasyonda annenin isyanı! "Sonunda rahat ettin mi annem"Operasyonda annenin isyanı! "Sonunda rahat ettin mi annem"
Öğrenciler merakla bekliyordu! İşte 'ortak sınav'ın ayrıntıları Öğrenciler merakla bekliyordu! İşte 'ortak sınav'ın ayrıntıları
Şoke eden olay! Yaylada hayvan otlatırken başlarına geldiŞoke eden olay! Yaylada hayvan otlatırken başlarına geldi
Anahtar Kelimeler:
grip aşısı e-nabız grip aşısı sorgulama grip aşısı fiyatı grip aşısı sorgulama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Arabayı fark etmedi! Sürücü el sallayarak diğer arabalardan yardım istedi

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.