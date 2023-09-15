GRİP AŞISI SORGULAMA EKRANI E- NABIZ: Grip aşısı fiyatı ne kadar, kimlere yapılacak? Enabiz.gov.tr aşı sorgulama

Grip aşısı randevu alma ekranı ve fiyatı ile ilgili internette araştırma yapılıyor. Grip salgının görülmeye başladığı sonbahar aylarında birçok kişi önelm almak için konuya dair yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulaması başladı. İşte enabiz.gov.tr grip aşısı sorgulama ekranı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması...

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Grip aşısı ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için 15 Eylül'den itibaren uygulamanın başlayacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamasına göre grip aşısı uygulaması bugün itibarıyla başladı.

BAKAN KOCA'DAN GRİP AŞISI AÇIKLAMASI

Bakan Koca'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor.

Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir.

Grip, özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım.

Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısı fiyatı 245 TL'dir.

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 25.05.2011 tarihinde "Grip Aşıları" başlıklı yayımlanan duyuru şu şekilde:

"Kurumumuz tarafından grip aşıları; tüm risk gruplarına uygulanmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan ve bu durumlarını belgelendiren kişilere, aşı için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmemektedir.

Bu kişiler dışında yer alan erişkin ve çocuklarda ise; astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları, kalp, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar, Diabet (Tip 1 ve 2) gibi kronik Metabolik hastalıklar, diyaliz tedavisi görenlerde olduğu gibi kronik böbrek hastalıkları, anemi, talasemi gibi bazı kan hastalıkları, organ nakli ve benzeri durumlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış ve bu amaçla ilaç kullanan hastalar, uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan 6 ay 18 yaş arasında olan çocuk ve adolesanlarda bu hastalıkların bir veya birkaçının bulunması halinde; yalnızca bu durumlarını belirten sağlık raporunun ibraz edilmesi yeterlidir. Bu hastalara grip aşıları ilaç katkı payı alınmaksızın yılda bir defaya mahsus olmak üzere, tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumumuzca karşılanmaktadır."

