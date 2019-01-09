Grip aşısı yaptırmak için hala geç değil

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, aralık ayının ikinci haftası itibariyle grip salgını başladı. Grip aşısı için hiçbir zaman geç olmadığını söyleyen Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Aşı, hastalığa henüz yakalanmayan kişileri koruyabilir. Risk grubundaki kişilerin aşılanmasında fayda var" dedi.

Domuz gribi, gergedan virüsü gibi farklı isimlerle duyurulan salgınlar şu günlerde birçok kişiyi olumsuz etkiliyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Domuz gribi salgınının ortaya çıktığı 2009 yılında, dünyada ve Türkiye'de her zamankinden daha fazla hasta gördük. Bugün artık, domuz gribi virüsüne karşı insanlarda bir bağışıklık gelişti. Ayrıca grip aşılarının içerisinde domuz gribinin virüsü var. Hastalığın eskisi kadar yaşamı tehdit etmediğini söyleyebilirim" diye konuştu.

PEKİ KİMLER TEHLİKE ALTINDA?

Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Tehlike yaratan bir grup var. Onlar bağışıklığı iyi çalışmayan, 65 yaş üzerindeki kişiler, KOAH gibi akciğer hastalığı olanlar, solunum yetmezliği olan hastalar, kanser tedavisi gören kişiler ve gebeler. Bağışıklık sistemi iyi çalışmadığından hastalığın bu grupta yaşamı tehdit etme riski daha yüksek. Sağlıklı kişilerde ise artık çok fazla tehlike arz etmiyor" ifadelerini kullandı.