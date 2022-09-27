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Grip mevsimi geldi! Mürver gribe ve nezleye karşı tam koruma sağlıyor

27.09.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte toplumda grip ve nezle vakalarında artış görülüyor. Özellikle kapalı alanların yeterli seviyede havalandırılmaması gribin çok daha hızlı bulaşmasına neden oluyor. Bu mevsimlerde gripten korunmak ve gribi en hızlı geçirmek için mürver şurubu etkili sonuçlar veriyor.

Grip mevsimi geldi! Mürver gribe ve nezleye karşı tam koruma sağlıyor

Bahar aylarında yaşanan hava değişiklikleri hastalıklara daha kolay yakalanmamıza neden oluyor. Bağışıklığı güçlendirecek şekilde beslenmek sağlığımızı koruma altına alabiliyor. Mürver bağışıklığı güçlendirmek için en doğru tercihler arasında yer alıyor. Tamamen doğal olan mürver çiçeğinden yapılan şurup gribe yakalanan kişiler için etkili sonuçlar sağlıyor. Ancak belirli bir hastalığınız varsa bu şurubu kullanmadan önce doktora danışmanız gerekiyor.

MÜRVER ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

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  • Müshil özelliği vardır, kabızlığı giderir.
  • İdrar söktürücüdür.
  • Balgam söktürücü olarak kullanılabilir.
  • Göğsü yumuşatır.
  • Terletici etkisi vardır; grip, üşütme, nezle, soğuk algınlığını geçirmede çok etkilidir.
  • Zatürre ve bronşiti geçirme etkisi vardır.
  • Ateşi düşürür.
  • Anne sütünü artırır.
  • Zayıflatıcı etkisi olduğu da bilinmektedir.

MÜRVER ŞURUBU NASIL YAPILIR?

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Malzemeler

  • 3 kahve fincanı siyah kurutulmuş mürver
  • 4 bardak su
  • 2 kaşık zencefil kökü
  • 1 tatlı kaşığı toz tarçın
  • Yarım tatlı kaşığı karanfil tozu
  • 1 çay bardağı bal

Yapılışı:

  • Orta boyutta bir tencerenin içine mürver, su, karanfil ve tarçını eklemekle başlayın.
  • Karışım bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak tencerenin kapağını açın.
  • Bu şekilde suyun buharlaşarak yarıya kadar inmesini bekleyin.
  • 45 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve soğumaya bırakın.
  • Ilıdıktan sonra karışımı süzün ve balı ekleyerek iyice karıştırın.
  • Ardından karışımı kavanozlara doldurarak çok sıcak olmayan bir ortamda saklayın.

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Nasıl kullanılır?

Şuruptan haftada 2 ya da 3 kez birer kaşık almalı ve ardından bir bardak ılık su içmelisiniz. Mürver şurubunu yetişkinler bir çorba kaşığı, çocuklar ise bir tatlı kaşığı olarak tüketmeli.

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