Grip sandığınız aslında alerjik rinit olabilir

Nisan ve Temmuz aylarında alerjik nezlenin (alerjik rinit) en sık görülen hastalık olduğunu ve bunu atopik dermatit, astım, besin alerjisi ve kurdeşen’in takip ettiğini anlatan Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, bunlara ek olarak ise polenler, ev tozu akarları ve hayvanların da alerjik reaksiyona neden olduğunu söyledi. Şekerel, ayrıca anaflaksi gibi ölümcül vakaların da bir alerji olduğunu unutmamak gerektiğini vurguladı.

Alerjilerin çeşitli ve değişken yakınmalara neden olduğunu ve çoğu zaman hiç umulmadık yakınmaların alerji kaynaklı olduğunu belirten Şekerel, sıkça görülen alerjik yakınmaların; solunum alerjileri enfeksiyonlarına benzer burun akıntısı, aksırık, kaşıntı, tıkanıklık, öksürük, hırıltıı, sindirim sitemi alerjilerinin; ishal, kusma, kilo alımında bozulma, kanlı ve mukuslu dışkılama, deri alerjilerinin ise döküntü, kaşıntı, egzama gibi yakınmalara neden olabildiğini anlattı.

Alerjiden Korunmak için Evdeki Nemi Yüzde 40’a İndirin

Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, alerjenden korunmak için o alerjene özgü önlemler almak gerekir. Örnek olarak ev tozu akarları, yün-kuş tüyü olan nemli bölgelerde daha çok bulunmaktadır. Bundan dolayı, akar alerjisi olanların evdeki nemi %40’a indirmeleri, yün ve kuş tüyünü uzaklaştırmaları ve akarların fazlaca bulunduğu çarşaf ve nevresim takımlarını sıkça yıkamaları ve havalandırıp güneşlendirmeleri gerektiğini belirtti.