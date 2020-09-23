Grip ve Kovid-19'a aynı anda yakalananlarda 'ölüm riski iki katına çıkıyor'

Kurumun açıklaması Ocak-Nisan ayları arasında hastanelerden toplanan verilere dayanıyor. Buna göre sadece koronavirüsten ölüm oranı yüzde 23.

Aynı zamanda gribe de yakalanan koronavirüs hastalarında ise bu oranın yüzde 43 olduğu görüldü.

Uzmanlar, bu yüksek oranların ağır risk grubundaki kişiler için geçerli olduğunu belirtmesine karşın, yetkililer aynı anda hem koronavirüs hem degribe yakalananların ciddi sorunlar yaşayabileceği uyarısında bulunuyor.

PHE ayrıca, grip nedeniyle hastaneye yatan kişilerin diğer hastalar ya da personelden Kovid-19 kapma riskine de dikkat çekti.

30 MİLYON KİŞİYE GRİP AŞISI

Kurum, riski azaltmak için büyük bir grip aşısı kampanyası başlatıyor.

Kış boyunca 30 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Hastalığın aileler arasında yayılmasını önlemek için ilk kez tüm ilkokul öğrencileriyle 11-12 yaşlarındaki çocuklara burun spreyi grip aşısı yapılacak.

Ayrıca Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in risk grubu listesindeki 4,5 milyon kişiyle sağlık çalışanları ve bakıcılar da aşı olacak.

İkinci aşamada ise 50-64 yaşındaki kişilere aşı yapılması planlanıyor.