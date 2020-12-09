Gripten korunmak mümkün! İşte yapmanız gerekenler

Soğuk algınlığı ve grip, virüslerin neden olduğu hastalıklar. Gribe ‘influenza’ virüsünün, soğuk algınlığına ise 200 farklı virüsün neden olduğu belirtiliyor. Yetişkinlerde görülen nezleye neden olan bu virüslerin yüzde 50’si henüz tanımlanabilmiş değil. Soğuk algınlığı burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve halsizlik gibi daha hafif belirtilerle seyrederken; gripte ateş, kas ağrısı gibi daha ağır bir tablo ortaya çıkabilir.

Mevsimsel gripten nasibini almış kişiler için iyi bir dinlenme ile yeterli ve dengeli beslenme yanında; sıcak bir tavuk suyu çorbası, bol mendil ve şefkatli bir sesin iyileştirici gücü yüksek. Ancak kulaktan kulağa yayılan bitki çayı tarifleri ve ilaç önerileri basit bir nezle ya da gribi çok daha kronik hale getirebilir.

SIVI TÜKETİMİNE ÖNEM VERİLMELİ

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda daha çok sıvı tüketilmesi gerekiyor. Sıcak içecekler boğazda ağrıyı ve acımayı hafifletebilir ve bu dönemde artan sıvı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olabilir. Hastalık durumunda iştahsızlık da oluşabilir. Bu dönemlerde sıvı alımını artırıp, yeterli ve dengeli beslenilirse hem gripten korunabilir hem de hastalık durumu varsa daha çabuk iyileşme sağlanabilir.