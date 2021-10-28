HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. GSB mülakat tarihi açıklandı mı? GSB duyuru temizlik personeli, güvenlik görevlisi mülakat yerleri belli oldu mu?

GSB mülakat tarihi açıklandı mı? GSB duyuru temizlik personeli, güvenlik görevlisi mülakat yerleri belli oldu mu?

28.10.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözlü mülakatın hangi tarihte gerçekleştirileceği, 28 Ekim 2021 Perşembe günü belge teslimini gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar temizlik ve güvenlik personeli alımı için 2021 GSB mülakatlarına başvuru yaptı. Temizlik ve güvenlik görevlisi alımının yapılacağı GSB sözlü mülakat tarihleri bakanlık tarafından duyurulacak.

GSB mülakat tarihi açıklandı mı? GSB duyuru temizlik personeli, güvenlik görevlisi mülakat yerleri belli oldu mu?

GSB mülakatının ne zaman gerçekleştirileceği temizlik ve güvenlik personeli adayları tarafından merak konusu oldu. GSB, 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı gerçekleştirecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav tarihlerini "www.gsb.gov.tr" adresi üzerinden öğrenecek. İşte merak edilenler...

GSB MÜLAKAT TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapıldı. Açıklanan süreler içerisinde istenen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adayların sözlü sınava katılma haklarını kaybedeceği açıklandı.

GSB mülakat tarihi açıklandı mı? GSB duyuru temizlik personeli, güvenlik görevlisi mülakat yerleri belli oldu mu?

Adaylar tarafından verilen belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınacak ve incelenecek. Bunun ardından talep edilen şartları taşıyan adaylar sözlü sınava katılacak. Aday sözlü sınava katılacağı yeri Bakanlığın "www.gsb.gov.tr" adresinden öğrenecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldüBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
İşte Atatürk'ün anlatımıyla unutulmaz sözün hikayesi!İşte Atatürk'ün anlatımıyla unutulmaz sözün hikayesi!
Anahtar Kelimeler:
personel alımı

En Çok Okunan Haberler

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçiyle ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçiyle ilgili açıklama

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.