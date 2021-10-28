GSB mülakat tarihi açıklandı mı? GSB duyuru temizlik personeli, güvenlik görevlisi mülakat yerleri belli oldu mu?

GSB mülakatının ne zaman gerçekleştirileceği temizlik ve güvenlik personeli adayları tarafından merak konusu oldu. GSB, 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kollarına ilişkin işçi alımı gerçekleştirecek. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav tarihlerini "www.gsb.gov.tr" adresi üzerinden öğrenecek. İşte merak edilenler...

GSB MÜLAKAT TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapıldı. Açıklanan süreler içerisinde istenen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adayların sözlü sınava katılma haklarını kaybedeceği açıklandı.

Adaylar tarafından verilen belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınacak ve incelenecek. Bunun ardından talep edilen şartları taşıyan adaylar sözlü sınava katılacak. Aday sözlü sınava katılacağı yeri Bakanlığın "www.gsb.gov.tr" adresinden öğrenecek.



