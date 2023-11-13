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GTA 6 ile ilgili çarpıcı iddia: Bir ilk olacak!

13.11.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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Rockstar Games, "aralık ayı başında" gelecek olan bir fragmanın duyurusu ile nihayet bir sonraki Grand Theft Auto oyununa dair planlarını doğruladı. Bu oyunun GTA VI/GTA 6'dan başka bir oyun olması beklenmiyor. Yeni GTA 6 sızıntılarıyla ilgili en yeni büyük bir iddiada ise oyunda serinin ilk çocuk karakterinin yer alabileceği öne sürülüyor.

GTA 6 ile ilgili çarpıcı iddia: Bir ilk olacak!

Grand Theft Auto V'in piyasaya sürülmesinden on yıldan fazla bir süre sonra Rockstar Games, bir sonraki Grand Theft Auto oyununun "aralık ayı başında" fragmanının geleceğini duyurdu. Bu duyuru, Rockstar Games'in GTA 6 planlarını doğruladığı şeklinde yorumlandı. Rockstar'ın bir sonraki GTA'nın yaklaşan fragmanını resmen duyurmasıyla birlikte ise GTA 6 için geri sayım başlamış oldu.

Önümüzdeki aylar muhtemelen bir sonraki büyük Rockstar oyunu hakkında spekülasyonlarla dolu olacak. Ancak Dexerto'nun haberine göre, 2022'deki büyük GTA 6 sızıntıları sayesinde, kadın kahraman Lucia'nın varlığı da dahil olmak üzere oyun hakkında şimdiden sağlam miktarda doğrulanmış bilgi var.

LUCIA'NIN OYUN İÇİNDE BİR ÇOCUĞU OLABİLİR İDDİASI! GTA SERİSİNİN İLK ÇOCUK KARAKTERİ Mİ GELİYOR?

Lucia, aslında en son GTA 6 sızıntılarının odak noktası haline geldi. Çünkü Rockstar Universe içeriden bir kaynağın kendilerine Lucia'nın oyun içinde bir çocuğu olduğunu açıkladığını iddia ediyor. Yani GTA 6'da serinin ilk çocuk karakteri yer alabilir.

Bu noktada akıllara GTA 5'teki Michael gibi karakterlerin çocukları gelebilir. Ancak iddiaya göre, Lucia'nın çocuğu, GTA 5'teki Michael gibi karakterlerin çocuklarının oyunda yer aldığı önceki örneklerden farklı olacak. Bunların ara sahnelerde görüneceği ve olay örgüsüyle bir miktar ilgisi olacağı öne sürülüyor.

Rockstar Universe, bu konuyu, "Lucia'nın çocuğunun çok daha genç olduğuna ve sadece ara sahnelerde göründüğüne inanılıyor, tıpkı Jack Marston'ın Read Dead Redemption 1 ve 2'de olduğu gibi" şeklinde açıklıyor.

Bu iddianın doğru olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Rockstar Games, aralık ayında yeni oyunun fragmanını paylaştığında kesinlikle daha fazlasını öğreneceğiz.

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