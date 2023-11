GTA 6 ile ilgili çarpıcı iddia: Bir ilk olacak!

Grand Theft Auto V'in piyasaya sürülmesinden on yıldan fazla bir süre sonra Rockstar Games, bir sonraki Grand Theft Auto oyununun "aralık ayı başında" fragmanının geleceğini duyurdu. Bu duyuru, Rockstar Games'in GTA 6 planlarını doğruladığı şeklinde yorumlandı. Rockstar'ın bir sonraki GTA'nın yaklaşan fragmanını resmen duyurmasıyla birlikte ise GTA 6 için geri sayım başlamış oldu.

Önümüzdeki aylar muhtemelen bir sonraki büyük Rockstar oyunu hakkında spekülasyonlarla dolu olacak. Ancak Dexerto'nun haberine göre, 2022'deki büyük GTA 6 sızıntıları sayesinde, kadın kahraman Lucia'nın varlığı da dahil olmak üzere oyun hakkında şimdiden sağlam miktarda doğrulanmış bilgi var.

Lucia, aslında en son GTA 6 sızıntılarının odak noktası haline geldi. Çünkü Rockstar Universe içeriden bir kaynağın kendilerine Lucia'nın oyun içinde bir çocuğu olduğunu açıkladığını iddia ediyor. Yani GTA 6'da serinin ilk çocuk karakteri yer alabilir.

GTA 6’s Latina protagonist, Lucia will reportedly have a child that appears in storyline cutscenes, making it the first title in the series to feature a young character. pic.twitter.com/RkTzTS2psX