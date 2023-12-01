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GTA 6'nın fragman tarihi açıklandı! Rockstar Games'in paylaştığı görseldeki detay dikkatlerden kaçmadı

01.12.2023 18:44 | Son Güncelleme:
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Merakla beklenen GTA 6'nın fragmanıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rockstar Games, sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraflı bir paylaşımda bulunarak, GTA 6'nın ilk fragmanının ne zaman yayınlanacağını açıkladı. Rockstar Games'in paylaştığı fotoğrafta yer alan detay ise dikkat çekti.

GTA 6'nın fragman tarihi açıklandı! Rockstar Games'in paylaştığı görseldeki detay dikkatlerden kaçmadı

İster GTA 6 deyin, ister Grand Theft Auto 6, isterseniz de GTA VI... Rockstar Games'in geçtiğimiz haftalarda gelen resmi duyuruyla birlikte yeni Grand Theft Auto oyunu için geri sayıma geçildi.

ROCKSTAR GAMES BİR DUYURU YAPMIŞTI

Rockstar Games, bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını aralık ayında yayınlayacaklarını duyurmuştu. Şirket her ne kadar yaptığı açıklamalarda bir sonraki Grand Theft Auto oyunu dese de oyunun adının GTA 6 (GTA VI), yani Grand Theft Auto 6 (Grand Theft Auto VI) olması bekleniyor.

GTA 6'nın fragman duyurusundan sonra ise merak edilen konu, söz konusu fragmanın hangi tarihte yayınlanacağıyla ilgiliydi.

İŞTE GTA 6'NIN FRAGMAN TARİHİ

Nitekim bu merak Rockstar Games'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla giderildi.

Rockstar Games'in sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak yaptığı o paylaşıma göre GTA 6'nın ilk fragmanı 5 Aralık'ta yayınlanacak.

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Şirket, paylaştığı fotoğrafta ise fragmana dair bilgiler verirken, bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

ROCKSTAR GAMES'İN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFTA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Bildiğiniz üzere GTA 6'nın modern Vice City'de geçmesi bekleniyor. Üstelik bu yönde birçok iddia da var.

Fragraman duyurusunda kullanılan görselin arka planı da Vice City'i çağrıştırıyor. Üstelik palmiyeler de var!

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Yine de kesin bir şey söyleyebilmek için 5 Aralık günü yayınlanacak fragmanı beklemek gerekiyor.

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