GTA 6'nın haritası sızdırıldı! Vice City detayı var

GTA 6 oyuncuların merakla beklediği oyunlardan biri. Fakat GTA oyunlarının arkasındaki isim olan Rockstar Games, iş Grand Theft Auto 6'ya gelince ağzını açmıyor. Çünkü firma GTA 6'nın geliştirildiğini dahi doğrulamış değil. Ancak oyuncular, Rockstar Games'in GTA 6 için sessiz bir çalışma yürüttüğünü düşünüyorlar. Bu anlamda sızıntılar büyük önem taşıyor. Ortaya çıkan son GTA 6 haritası sızıntısı ise Vice City'e deyim yerindeyse selam çakıyor.

VICE CITY GTA 6 İLE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Grand Theft Auto 6'nın Londra, Güney Amerika ve hatta Las Vegas'da geçeceğine yönelik birçok söylenti var. Ancak oyunu bekleyen oyuncular, genellikle oyunun Vice City'de olduğu gibi Miami'de geçeceğine inanıyorlar. Sızdırılan GTA 6 haritası ise onların bu inancını doğrular nitelikte. Zira haritanın kuzeydoğusundaki yerleşim, Vice City haritası ile neredeyse aynı.

BAZILARI ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

Eğer sızdırılan harita doğruysa GTA 6, oyuncuları Vice City'ye geri götürecek gibi görünüyor. Fakat oyuncular yine de temkinli. Zira bazı GTA hayranları bunun gerçek olduğunu umarken, pek çoğu da sızıntıya şüpheyle yaklaşıyor. Maalesef haritanın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu belirlemenin bir yolu yok.

