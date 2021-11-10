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GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ın "eski günlere geri döndüren" oynanış görüntüleri internete düştü

10.11.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'ın oynanış görüntüleri, oyunun resmi çıkışından bir gün önce internete düştü. GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın remastered (yenilenmiş) sürümlerinin yer aldığı GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, oynanış görüntülerine bakılırsa bizi eski günlere geri döndürecek.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ın "eski günlere geri döndüren" oynanış görüntüleri internete düştü

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Rockstar Games'in yenilenmiş GTA üçlemesinin fiyatı ve çıkış tarihi hatırlarsanız daha önce açıklanmıştı. Şimdi ise oyunun resmi çıkışına bir gün kala, oyun içi görüntüleri internette yayınlandı.

GTA: THE TRİLOGY'NİN GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın bir saatten fazla görüntüsü Rockstar Games'in imzası olmadan internet sitelerine yüklendi. Zira Rockstar Games, yeniden düzenlenen oyunlardan önemli bir oynanış görüntüsü henüz paylaşmadı.

Ancak sızdırılan bu oynanış videoları, GTA Trilogy'de yer alan oyunların gerçekte nasıl oynayacağına dair oyunculara önemli bir fikir veriyor.

Videolar, GTA V'tekine benzer yeni silah seçim çarkını sergiliyor ve yine Grand Theft Auto V'teki kontrollerin pratikte gerçekte nasıl çalıştığı hakkında bir fikir veriyorlar. Ayrıca grafiklerdeki iyileştirmeler de bu videolar sayesinde görüntülenebiliyor. Ancak oyundaki grafik iyileştirmelerine videolar, aynı atmosferi sunduğu için GTA oyunlarının ilk sürümlerini oynadığımız eski günleri bizi geri döndürüyor.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

İŞTE GTA: THE TRILOGY'NİN TÜRKİYE FİYATI

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı PC için 529 TL olarak açıklandı. PlayStation 5, PlayStation 4 ile birlikte Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X için de fiyat aynı. Yani 529 TL. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın çıkış tarihi ise 11 Kasım (yarın) olarak belirlendi.

GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY - THE DEFINITIVE EDITION'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minumum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280
Depolama alanı: 45 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i7-6600K veya AMD Ryzen 5 2600
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 570
Depolama alanı: 45 GB

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