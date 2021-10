GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ın fiyatı göründü!

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'ın adını ilk kez duymuyoruz. Aslında bundan birkaç ay önce Rockstar Games'in GTA Remastered Trilogy adı altında bazı popüler GTA oyunlarının yenilenmiş sürümlerini geliştirdiğini iddia edilmişti. Remastered GTA üçlemesinde GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın gelişmiş sürümlerinin yer alacağı söylenmişti. Nitekim Rockstar Games geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama ile üç oyunun da yenilenmiş versiyonlarını içerecek "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition"ı duyurdu. Ancak GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ın fiyatı hakkında bir açıklamada bulunmadı. Şimdi ise oyunun fiyatı için bazı haberler gelmeye başladı.

İŞTE GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY - THE DEFINITIVE EDITION'IN FİYATI

Oyun parakendecisi Base.com'un GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ı ön siparişe açtığı görüldü. Perakendecinin internet sitesinden alınan ekran görüntüsüne göre ise GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ın fiyatı Xbox One, Nintendo Switch ve PlayStation 4 için 65 euro olacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X için fiyat ise 76.85 euro olarak belirlenmiş.

Rockstar Games, henüz bu fiyatlandırmayı doğrulamış değil. O yüzden fiyatların kesinliği bilinmiyor. Ancak sızıntıya bakılırsa firma merakla beklenen Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition için premium bir fiyatlandırma belirlemiş olabilir.

Bu haftanın başlarında duyurulan GTA: The Trilogy – The Definitive Edition'ın içerdiği üç oyunun tamamında görsel iyileştirmeler ve modern oyun geliştirmeleri olacak. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition'ın tam çıkış tarihi ise belli değil.