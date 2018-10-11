"Guardian Of Angels" belgeseline ABD'de büyük ilgi

İSTANBUL (AA) - Tulsa American Film Festivali'nin açılışı, yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği TRT World Films yapımı Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu) isimli belgeselle yapıldı. The Voice dergisinin film eleştirmeni Jeff Huston'ın, filmi çok etkileyici bulduğunu belirttiği yazısına da konu olan film, festivalin resmi seçkisinde yer aldı. Muhammed Bzeek'in, ölmek üzere olan çocukları evlat edinmesiyle ABD'lileri çok etkileyen hikayesini konu edinen filmin yönetmeni Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin gördüğü ilgi ve itibardan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Altay, filmin festivalde açılış filmi olarak tercih edilmesinin onur verici olduğunu vurgulayarak, "Çok iyi bir akşam oldu. Salon tamamen doluydu. Biletli ve davetli o kadar çok izleyici geldi ki her yere ek sandalyeler konuldu. Filmin ardından yaptığımız söyleşide de güzel sorular geldi. Özellikle Muhammed'in yaşadığı hayatı alçak gönüllü ve dürüst aktarmamızdan dolayı ciddi tebrikler aldık." diye konuştu.

- Belgesel festival yolculuğuna devam edecek Bzeek'in din, renk, ırk ayrımı yapmadan bütün çocukları kucakladığını aktaran Altay, şöyle devam etti: "Los Angeles'ta yaşayan ve ölümün kıyısında olan 80 çocuktan 70'ini sevgi ile hayata döndürmeyi başaran Bzeek'in hayatı, festival izleyicilerini çok etkiledi. Öyle gözüküyor ki festival komitesi de çok beğendi. Hem filmimiz hem de festival açısından çok güzel bir açılış oldu. Filmden sonra yapılan açılış partisinde de oradaki sektör temsilcileriyle tanışıp sohbet ettik. Film yapımı üzerine konuşmalarımız oldu. Türkiye'den kalkıp Amerika'dan bir hikaye anlatmamız onları çok mutlu etti." "Meleklerin Koruyucusu" filminin ABD'de bu derece rağbet görmesinin özellikle filmin hikayesiyle doğru orantılı olduğunu belirten yönetmen Altay, "Muhammed'in hikayesi insanlara örnek oldu diye düşünüyorum. Bu derece kapsamlı bir festivalde olmak da TRT World olarak hem sorumluluğumuzu hem de heyecanımızı arttırıyor. Filmimiz ulusal ve uluslararası festival yolculuğuna devam edecek." ifadelerini kullandı.