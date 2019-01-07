Guatemala'da mahkemeden CICIG üyesinin ülkeye girişine izin

Başkent Guatemala havaalanında bir kaç gün tutulmasının ardından mahkeme kararıyla ülkeye girişine izin verilen Osorio, ülkede bazı üst düzey devlet yetkililerinin adının karıştığı rüşvet iddialarını soruşturan bir ekibe başkanlık ediyor.

Guatemala Anayasa Mahkemesi, hükümete, cumartesi günü havaalanına vardığında göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından gözaltına alınan Kolombiyalı Yilen Osorio'nun ülkeye girişinin kabul edilmesi talimatını verdi.

Anayasa Mahkemesi, 16 Eylül'de Velasquez'in Guatemala'ya tekrar kabul edilmesi kararı almıştı. Mahkeme, kararın temyiz edilemeyeceğini duyurmuştu.

Hükümet ise aynı ayın sonunda, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen CICIG Başkanı Velasquez'in ülkeye girişine yine izin vermemişti.

CICIG'den ekimde yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından kendilerine, 3 personelin vizesinin iptal edildiği, 8 personelin ve 2 aile üyesinin vize taleplerinin ise reddedildiğinin bildirildiği belirtilmişti.

Guatemala hükümeti, geçen ay, 11 CICIG görevlisinin diplomatik dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine bir milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, CICIG Başkanı Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Guatemala'da 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı.

