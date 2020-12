Gucci'nin 6 bin TL'lik yeni gözlüğü kafa karıştırdı! Bu işte bir terslik var...

Gucci'nin yeni 'tersine çevrilmiş' kedi gözlüğü tasarımı, 50'li ve 60'lı yıllardan ilham alıyor.

Yukarı bakacak şekilde tasarlanan gözlükler için Gucci, web sitesindeki açıklamada şöyle diyor: '50'ler ve 60'lardan ilham alan kedi gözü çerçevelerine alışılmadık bir bakış, bu gözlükler, 'baş aşağı' bir etki yaratan tersine çevrilmiş bir tasarımla sunuluyor. Yapısı çok sayıda siyah ve beyaz asetat katmanı kullanılarak oluşturuldu. Emaye çiçek detayları ve minyon bir 'Gucci' logosu tasarımı daha da zenginleştirildi.'

Ancak sıra dışı tasarım, alışveriş yapanların kafasını biraz karıştırdı ve bazıları sosyal medyada stille dalga geçti.

Yazar Porochista Khakpour, Twitter'da bir gözlüğün fotoğrafını paylaşarak sordu: 'Gucci, bunu neden yapıyoruz?' dedi ve gönderi hızla viral oldu, 130 binden fazla beğeni ve 12 bin retweet topladı. Ayrıca gözlüklere eşit derecede şaşıran insanlardan da çok sayıda yorum vardı.

Bir başkası şöyle dedi: 'Gucci birkaç bardak aldı, baş aşağı çevirdi ve üzerine dudak uçuklatan bir fiyat etiketi yapıştırdı. Buna bakmak beni çok rahatsız ediyor.'

Ünlü bir gözlük firması bile tartışmaya dahil oldu ve Gucci'ye konuşmamız gerek şeklinde bir Tweet attı. Ardından, gözlüklerin ters çevrilmiş bir resmi ile devam etti ve 'Onları düzelttik' dedi.

Hi @gucci, we need to talk. pic.twitter.com/rGMT5BMvuS