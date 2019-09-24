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Guldar domatesi için coğrafi işaret hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

Bingöl Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Guldar domatesine coğrafi işaret alınması için çalışma başlattı - Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen: - "Olağanüstü lezzetin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması için ilk adımı atıyoruz"

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Guldar domatesine coğrafi işaret alınması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, ilde iki farklı bölgede yetiştirilen 7 domates çeşidinin tat testi jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Guldar domatesine coğrafi işaret alınması konusunda "Lezzet bakımından Guldar domatesi olağanüstü bir tat. Bu olağanüstü lezzetin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması için ilk adımı atıyoruz. Mesela dünyanın en zenginleri Bilecik Çaltı'dan domates siparişi verip özel mutfaklarında tüketiyor. Guldar domatesi de bu şekilde talep görebilir." dedi.

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nusret Özbay ise yerel tohumların kayıt altına alınması ve korunmasının önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci, Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kağan Kökten, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Çapak, Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaaslan, Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç ile Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer'in de yer aldığı jüri tat testine katıldı.

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