Gülşen Orhan'dan çığ felaketiyle ilgili hakkındaki iddialara cevap

Van'daki çığ felaketiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, hakkındaki iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından "Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da. 9-Çalışmalarla ilgili hiçbir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu göstermekti." açıklamasını yaptı.

GÜLŞEN ORHAN: ARAÇTAN İNDİKTEN İKİ DAKİKA SONRA ÇIĞ DÜŞTÜ

Orhan'ın açıklamasından satır başlar:



1- Maalesef acı bir bilançoyla karşı karşıyayız. Onlarca cenazemiz, şehidimiz, onlarca yaralımız var. Halen kar altından çıkmamış canlarımız var. Rabbimden vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa, kar altındaki kardeşlerimize hayat niyaz ediyorum.

2- 4 Şubat, 16:30 civarında Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ felaketi yaşandığında, Van Ankara seferini yapan 16:05 uçağımdaydım. Ankara’ya indiğimde olaydan haberim oldu. Geri dönmek için, sabah ilk uçak olan 07:40 uçağıyla Van’a hareket ettim.

3-Van'a ulaşınca Bölge hastanesinde bulunan hastalarımızı ziyaret ettik. Ziyaretimizin anlık görüntülerini twitter hesabımızdan paylaştık. Ardından felakette vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini, yakınlarıyla birlikte alıp Bahçesaray’a konvoy halinde hareket ettik.