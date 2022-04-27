Gülümse Kaderine ne zaman başlıyor? Gülümse Kaderine konusu nedir? Gülümse Kaderine oyuncuları kimlerdir?

Gülümse Kaderine izleyicisi ile buluşuyor. FOX TV ekranlarında yayınlanacak Gülümse Kaderine dizisi için geri sayım başladı. Başrollerinde Bahar Şahin, Sude Zülal Güler ve Mine Tugay'ın paylaştığı Gülümse Hayatı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu gündeme gelmeye başladı. İşte, Gülümse Kaderine konusu ve oyuncu kadrosu...

GÜLÜMSE KADERİNE KONUSU NEDİR?

“Gülümse Kaderine” dizisinde; Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlıdır.

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Büyük kadroya sahip olan yapım Gülümse Kaderine dizisinde; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alıyor.

GÜLÜMSE KADERİNE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX TV'nin yeni dizisi Gülümse Kaderine 27 Nisan 2022 tarihinde seyircisiyle buluşacak.

